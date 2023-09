Salta la panchina: esonero a un passo per lui

L’allenatore di uno storico club rischia seriamente l’esonero dopo la brutta sconfitta di domenica scorsa.

La stagione è appena cominciata ma qualche allenatore è già finito sulla graticola per risultati e prestazioni non soddisfacenti. In Serie A i tifosi napoletani stanno fortemente criticando Rudi Garcia e anche Stefano Pioli deve fare i conti con diversi attacchi dopo il derby perso malamente con l’Inter (1-5). All’estero, invece, non se la passa bene Mauricio Pochettino che non sembra in grado di risollevare la situazione del Chelsea; stesso discorso per Luis Enrique, specialmente dopo il recente ko casalingo del PSG contro il Nizza.

Ma non è tutto, perché stando alle indiscrezioni provenienti dall’Olanda anche l’allenatore dell’Ajax, Maurice Steijn, pare essere a un passo dall’esonero. L’inizio di campionato dei lancieri è stato davvero da incubo. Nelle prime 4 gare in Eredivisie l’Ajax ha racimolato solo cinque punti: dopo l’iniziale successo contro l’Heracles sono arrivati due pareggi e due sconfitte.

Il ko di domenica scorsa sul terreno del Twente (1-3) ha scatenato la tifoseria: sui social sono in molti a chiedere l’esonero di Steijn. Ma non è tutto, perché l’eventuale allontanamento dell’allenatore 49enne potrebbe essere causato addirittura da suo figlio.

Ajax, che beffa per l’allenatore: esonero vicino, colpa del figlio

Nella gara di domenica contro il Twente, infatti, Steijn ha subito un’atroce beffa. Dopo essere passati in svantaggio, i lancieri hanno subito la seconda rete dei padroni di casa all’11esimo del primo tempo. Il raddoppio è stato messo a segno da Sam Steijn, figlio del tecnico dell’Ajax, che gioca come centrocampista. Il 21enne, oltre alla rete, si è reso protagonista di un’ottima prestazione assieme a tutti i suoi compagni di squadra. Alla fine il Twente si è imposto per 3-1 portandosi così al primo posto assieme a PSV Eindhoven e AZ Alkmaar.

In casa Ajax l’umore è opposto, dato che attualmente il club di Amsterdam è distantissimo dalla vetta e anche dalla zona Europa. Al momento Steijn non è stato ancora sollevato dall’incarico e l’impressione è che all’allenatore olandese potrebbe essere data un’ultima chance. Le prossime gare contro l’Olympique Marsiglia in Europa League e con il Feyenoord in Eredivisie diranno molto sul futuro del coach: in caso di nuovi passi falsi l’esonero diventerebbe inevitabile.

Prima di allenare l’Ajax, Maurice Steijn è stato coach dello Sparta Rotterdam e del Nac Breda, oltre che del club arabo Al-Wahda e del VVV-Venlo. In passato è stato centrocampista di VVV-Venlo e ADO Den Haag, ritirandosi dal calcio giocato a 28 anni per problemi fisici.