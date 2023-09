Doppio colpo dalla Serie A: l’Inter li segue

L’Inter prepara già i prossimi colpi, per il 2024 il club nerazzurro è pronto a piazzare una doppietta di mercato in Serie A.

C’è l’attenzione di Beppe Marotta, che sta creando una squadra sempre più sostenibile e con calciatori adatti al gioco di Simone Inzaghi. Anche in questo caso, le due scelte sono in linea con quanto già espresso.

La vetta della classifica stimola l’appetito della società nerazzurra, che si riaffaccia sul mercato con fiducia. C’è un appeal diverso ora, i calciatori puntano l’Inter come meta ambita della loro carriera e sanno di potersi esprimere al meglio in una squadra dal gioco offensivo.

Marotta sembra aver già individuato i due prossimi acquisti, gente che può già essere comprata a gennaio e magari lasciata in prestito sino a giugno nei loro club, per maturare definitivamente. Anticipare la concorrenza già da ora è una mossa fondamentale.

Inter, arrivano gol importanti dal mercato

È ancora il reparto offensivo che avrà una variazione, inserendo in questo caso un centrocampista incursore che ha nelle gambe sette-otto gol a campionato, nonché il bomber rivelazione di questo inizio di campionato. Marotta ha scelto due elementi che hanno preso già la scena, non a caso si sono sfidati domenica scorsa e hanno segnato entrambi. Inter su Colpani e Krstovic, la società nerazzurra fa spese in Serie A.

Il centrocampista italiano è nell’anno della sua consacrazione. A 24 anni, Mattia Colpani è pronto per una big, ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nel Monza e con il suo sinistro sta segnando in tutti i modi. Un calciatore pronto per il salto di qualità, Inter e Monza hanno ottimi rapporti come dimostra il trasferimento di Carlos Augusto, mentre Colpani sicuramente starà chiedendo informazioni a chi come D’Ambrosio e Gagliardini per anni ha militato nei nerazzurri.

Musica un po’ diversa invece per Krstovic del Lecce, ennesima scoperta lanciata da Pantaleo Corvino. Comprato per quattro milioni di euro, il suo cartellino rischia già una forte impennata continuando di questo passo. Ha segnato per tre turni di fila, ma soprattutto dà l’impressione di essere già un centravanti navigato, adatto per ogni squadra. Non è un caso come sia stato lanciato titolare con fiducia, può solo migliorare nelle prossime settimane. Le mosse dell’Inter ora dovranno trovare una concretezza, probabile un investimento globale da trenta milioni di euro per spiazzare gli altri top club in Serie A.