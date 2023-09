Clamoroso ritorno al Milan: “Non posso dire di No”

Per il Milan potrebbe esserci un clamoroso ritorno: ha già detto che non può rifiutare l’eventuale proposta rossonera

“Impossibile dire no”. Se il Milan chiama, il grande ritorno è davvero possibile. Del resto quella rossonera è stata la società di tutta una vita ed allora tornare a casa non può che fare piacere.

La squadra di Pioli vive un particolare momento, tra derby perso, infortuni e qualche critica feroce inattesa dopo l’ottimo avvio di stagione. Ed allora tutti i grandi ex sono pronti a correre al capezzale del club rossonero. Lo ha fatto, ad esempio, Zlatan Ibrahimovic che si è presentato a Milanello alla vigilia della sfida Champions contro il Newcastle.

Un arrivo per risollevare il morale della formazione di Pioli, atterrato dall’umiliante sconfitta subita nel derby contro il Milan. Lo svedese potrebbe far ritorno in società nella veste di dirigente, con un ruolo ancora non meglio definito. In questo senso vanno le indiscrezioni sull’incontro con Cardinale, dal quale però non è uscita la fumata bianca.

Ibrahimovic ci vuole ancora pensare prima di dire sì al ritorno al Milan in un ruolo completamente diverso da quello del calciatore. Ma c’è chi non ci penserebbe su due volte in caso di chiamata da parte della società rossonera: Ariedo Braida.

Milan, Braida apre al ritorno in rossonero

L’ex dirigente, da giugno libero dopo la fine del contratto con la Cremonese, è legato al Milan da un’esperienza quasi trentennale.

Ventisette per la precisione gli anni trascorsi in rossonero, prima da direttore sportivo, quindi da direttore generale. L’era Berlusconi-Galliani è stata segnata anche dalla presenza di Ariedo Braida che ora non esclude un ritorno alla ‘casa’ rossonera.

In un’intervista rilasciata al sito ‘gianlucadimarzio.com’, è lo stesso Braida a dirsi pronto a fare ritorno al Milan: “Se mi chiamassero, come farei a dire di no? – afferma il dirigente –. Il Milan è nel mio cuore“. Un cuore dove è presente anche la figura di Silvio Berlusconi “il presidentissimo” come lo chiama lo stesso Braida: “Un uomo di enorme carisma. Per Cardinale replicare quanto fatto dal presidente più grande della storia del calcio non sarà facile“.

Magari potrebbe diventare meno complicato facendosi aiutare da chi quella storia l’ha scritta insieme a Berlusconi e Galliani. Dopo l’addio di Maldini, il Milan potrebbe riabbracciare un’altra ‘bandiera’, certamente una figura diversa rispetto a quella dell’ex capitano. “Se dovessero chiamarmi, non potrei dire di no”: Braida è pronto ad aiutare i rossoneri.