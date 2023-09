Giuntoli passa alle firme: accordo fino al 2028!

Il direttore sportivo è pronto a fare esultare i tifosi della Juventus: l’accordo è stato trovato, arriva la firma fino al 30 giugno 2028

Gli ultimi due anni vissuti dalla Juventus sono stati sicuramente deludenti. Ed è per tale ragione che i vertici del club bianconero hanno deciso di cambiare tanto, soprattutto ai piani alti, dove l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo ds ha portato sicuramente idee vincenti.

L’ex Napoli, grande artefice dell’ultimo tricolore azzurro, ha già varato una linea durante l’ultima sessione estiva di calciomercato per contenere i costi attraverso le cessioni degli esuberi che non rientrano più nei piani di Massimiliano Allegri. Parallelamente il lavoro del ‘Conte Max’ sta portando i suoi frutti, con la rinascita di Vlahovic e Chiesa che stanno trascinando la ‘Vecchia Signora’ un successo dopo l’altro.

L’ultimo, contro la Lazio, ha sicuramente lasciato sensazioni positive, con una Juve sempre più solida in difesa e cinica in avanti. La nota stonata rimane sempre quella di Paul Pogba che, dopo essere stato tartassato dagli infortuni, alla fine è incappato in un clamoroso caso di doping. La posività al testosterone potrebbe condannare il 30enne francese ad una lunghissima squalifica, ‘costringendo’ la ‘Vecchia Signora’ a tutelarsi rescindendo probabilmente il ricco contratto dell’ex United e rimpiazzandolo con un grande colpo.

Ed è proprio in ottica calciomercato che Giuntoli, per il futuro, ha le idee assolutamente chiare. Il direttore sportivo è infatti già al lavoro per dare modo ad Allegri di contare su una rosa sempre più varia e competitiva, che permetta all’allenatore livornese di pensare davvero di poter vincere il prossimo Scudetto. In tal senso, una nuova importantissima firma è in arrivo: l’annuncio mai così vicino.

Colpo Juve: firma imminente

Uno dei reparti che negli ultimi mesi ha sicuramente registrato più cambiamenti è la difesa. Su tutti, la partenza del leader Leonardo Bonucci finito all’Union Berlino, non senza polemiche, ha aperto il campo all’esplosione di uno dei tanti talenti arrivati recentemente a Torino.

Si tratta di Federico Gatti, ormai un vero e proprio pilastro per Massimiliano Allegri che lo ha messo in cima alle sue preferenze al centro della retroguardia juventina. Attualmente in scadenza il 30 giugno 2027 con la società piemontese, pare proprio che l’ex Frosinone sia in procinto di firmare il rinnovo contrattuale per un’ulteriore stagione e – chiaramente – affiancata da un consistente adeguamento salariale.

Acquistato dal club gialloazzurro per poco più di 5 milioni un anno e mezzo fa ma arrivato in bianconero solo nell’estate 2022, Gatti ha registrato una crescita davvero significativa con prestazioni che lo hanno lanciato tra i titolarissimi del ‘Conte Max’. Dopo le 27 presenze con 2 gol dell’anno scorso, tra campionato e coppe, attualmente è stato impiegato in 2 occasioni con 180′ sul rettangolo verde.