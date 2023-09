Provedel incredibile ma vero: la quota pazza sui bookmaker

L’incredibile gol di Ivan Provedel in Champions League sta aprendo ora un fronte nuovo per gli scommettitori che puntano l’incredibile bis.

Il gol di un portiere è la novità che può far sbancare i bottegini, considerando come – soprattutto con i recuperi extra large – possono esserci delle occasioni in più per gli estremi difensori di entrare notevolmente nella storia.

C’è chi i gol li evita e in alcuni casi li segna, diventando in pratica una leggenda vivente per il club d’appartenenza. Di certo, Ivan Provedel ha avuto il suo momento di gloria martedì e questa pagina rimarrà per sempre nella storia della Lazio, al di là del punto conquistato al 94° minuto.

Il secondo gol realizzato nella carriera di Provedel è diventato anche un argomento per gli scommettitori, già in queste ore ci sono state diverse novità da registrare. Far segnare il portiere, soprattutto con le regole attuali, non è così impossibile come possa sembrare.

Portieri in gol, le quote da sogno

Un eventuale gol anche in campionato di Provedel o di un altro portiere è atteso al varco. Fermo restando una grande specifica, che in Italia i portieri segnano su azione e non su rigore come avveniva negli anni in bianco e nero. Gli estremi difensori vanno in area a cercare fortuna, già per tre volte ci sono stati gol su azione, come nel caso di Rampulla, Taibi e Brignoli. Ci sarà ancora un gol in questa stagione? Difficile dirlo, ma la quota è scesa a 16: mai era calata così tanto.

Una media che si fa con alcuni siti di scommesse che considerano ciò nelle scommesse antepost, ovvero con quelle che possono essere giocate extra, e in questo caso sembra una quota perenne: un gol di un portiere, nell’arco della stagione 2023-24 in Serie A, è quotato 16 volte la posta in palio. Potrebbe anche essere interessante, considerando sia come ci sia Provedel ma anche un altro estremo difensore che prima o poi sarà in grado di segnare in Serie A, come Vanja Milinkovic Savic.

Sia per altezza (è il gigante del campionato, saltando arriva a tre metri) che per i piedi non è improbabile una marcatura del granata. All’esordio col Torino, in una gara di Coppa Italia batté una punizione nei minuti di recupero contro il Carpi, abbattendo quasi la traversa: vale la pena ritentare, anche in gare con l’esito già segnato. Occhio anche a quanto accaduto, nel mercoledì di Champions erano dati a 100 i gol di Meret e Sommer, che per la gara giocata hanno avuto poco modo di divertirsi dall’altra parte del campo.