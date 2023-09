Asllani altro flop: Inzaghi è stufo, può partire a gennaio

Niente da fare per Asllani che continua a non convincere l’Inter, nuova avventura in vista per il centrocampista ex Empoli.

Primo turno di Champions League tutto sommato favorevole per le squadre italiane che sono riuscite ad evitare la sconfitta. Impresa non facile visto che tre club su quattro, Milan escluso poiché non è andato oltre lo 0-0, si sono ritrovati a dover rimontare lo svantaggio. Tra questi non manca appunto l’Inter di Simone Inzaghi che, per l’occasione, si è concesso un bel po’ di turnover. Chance che qualcuno, come Kristjan Asllani, non è però riuscito a sfruttare a dovere.

Meno di un ora giocata per il centrocampista albanese arrivato ormai un anno fa dall’Empoli. Il classe 2002 ha dato buona prova di sé con il toscano al punto che l’Inter ha visto in lui una valida alternativa a Brozovic e adesso di Calhanoglu. Tuttavia, le sue prestazioni starebbero continuando a non convincere al punto che a gennaio il suo destino potrebbe drasticamente cambiare.

Inzaghi non è allenatore che ha un particolare occhio di riguardo per i giocatori più giovani e dopo l’ultima deludente prestazione la società potrebbe pensare ad alcuni stravolgimenti. Sarebbe un bene anche per il calciatore visto che le opportunità di scendere in campo ora rischiano di diminuire ancora.

Asllani ai saluti: il centrocampista piace in Serie A

Negli occhi di diversi club, tuttavia, ci sono ancora le buone prestazioni offerte dal giovane albanese un paio di anni fa quando giocava con l’Empoli. L’Inter si sta domandando se il salto sia arrivato per lui troppo presto e se si tratta di un giocatore effettivamente in grado di vestire i colori nerazzurri. La cosa migliore per comprendere la dimensione di Asslani è trovargli un prestito.

Difficile pensare che a già a gennaio si troverà una sistemazione alternativa per il centrocampista, piuttosto è lecito credere che il suo cartellino verrà ceduto a titolo temporaneo per tornare alla base al termine della stagione. Fino a qualche settimana fa sulle sue tracce c’erano Sassuolo e lo stesso Empoli, due club che gli permetterebbero di giocare con più regolarità fino a ritrovare una discreta condizione.

Poi, una volta rientrato ad Appiano Gentile, si valuterà il suo futuro. L’Inter ha speso 14 milioni per il suo cartellino, oggi sembra non valere così tanto e siccome l’ideale sarebbe non buttare l’investimento fatto, la strategia migliore rimane il prestito. In caso di cessione, il club dovrà però consegnare una valida alternativa all’allenatore piacentino che altrimenti rischia di rimanere scoperto a centrocampo.

