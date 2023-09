Klopp, reazione incredibile: non è riuscito a nasconderlo

Jurgen Klopp si è reso protagonista dell’ennesimo siparietto divertente: la sua reazione spontanea ha fatto immediatamente il giro del web.

L’allenatore del Liverpool non è nuovo ad espressioni sincere e trasparenti che, spesso, lo hanno portato a diventare virale.

Jurgen Klopp è uno degli allenatori più amati dal grande pubblico calcistico. Il tedesco ha una personalità coinvolgente e senza filtri e questo lo ha portato a diventare immediatamente un idolo per i tifosi del Liverpool. L’ex Borussia Dortmund ha aperto un ciclo vincente con i Reds: ha vinto tutto e costruito una squadra fantastica partendo dalle “ceneri” degli anni bui che sono trascorsi dalle parti di Anfield Road. Una delle sue caratteristiche principali è la spontaneità e, spesso, questo lo ha portato ad esprimere le proprie emozioni in modo a dir poco particolare.

Klopp, la sua reazione fa subito il giro del mondo

Il Liverpool sta vivendo un periodo delicato: negli ultimi anni, infatti, sta avvenendo un ricambio generazionale. Gli addii di senatori come Henderson, Mané, Wijnaldum e Firmino ha aperto le porte a nuovi giocatori giovani: Szoboszlai, Mac Allister, Nunez, Gakpo e Gravenberch sono stati gli ultimi grandi investimenti del club che spera di aver trovato in loro i leader del futuro. La grande costante, ovviamente, è Jurgen Klopp, alla guida della squadra dal 2015 e che ha di recente deciso di prolungare il proprio contratto fino al 2026.

Come anticipato, l’allenatore tedesco è un vero e proprio beniamino dei suoi tifosi e ha raccolto la simpatia della maggior parte del grande pubblico calcistico. Il tedesco non risparmia mai le battute ed è sempre trasparente nella sua comunicazione. L’ultimo siparietto è andato in scena durante la conferenza stampa precedente alla sfida di Europa League con il LASK (poi vinta 3-1): tutto è nato dal gol di Bellingham contro l’Union Berlin.

Klopp stava seguendo dal cellulare i minuti finali del match di Champions League fra i Blancos e la formazione tedesca quando il centrocampista inglese ha segnato la rete del vantaggio al 94′. Il video della reazione dell’allenatore del Liverpool è diventato subito virale.

⚽😂 Klopp reacciona al gol de Bellingham en plena rueda de prensa pic.twitter.com/3TBGdzW35d — Diario AS (@diarioas) September 21, 2023

Bellingham sta vivendo una stagione da sogno con il Real Madrid: ha già messo a segno sei reti in altrettante presenze oltre ad aver fornito un assist. L’inglese è andato in gol alla sua prima presenza in Champions League con la maglia dei Blancos decidendo una sfida rimasta in bilico fino al 94′. Il ghigno Klopp sembra significare “Ancora lui?!” e chissà che non ci sia dietro anche un po’ di rammarico. Il Liverpool, infatti, ha seguito a lungo il calciatore che, però, non ha esitato quando è arrivata la chiamata della squadra di Ancelotti.