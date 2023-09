Wanda Nara: tutta la verità sulla scappatella galeotta

Le ultime indiscrezioni sull’ultima avventura amorosa di Wanda Nara hanno lasciato di stucco tutti i fan della showgirl.

Nelle ultime settimane si è parlato molto di Wanda Nara a causa delle sue condizioni di salute. Come noto, la showgirl argentina è stata colpita da una malattia del sangue che l’ha costretta ad avviare un percorso di cure presso un ospedale di Buenos Aires. Al momento la patologia non è stata ancora confermata, ma stando a quanto circolato sul web dovrebbe trattarsi di leucemia.

Wanda Nara ha più volte tranquillizzato i fan, affermando di sentirsi bene e di aver già cominciato le terapie. Inoltre, la modella sudamericana può contare sull’affetto e sulla vicinanza dei suoi affetti più cari, in particolare di suo marito Mauro Icardi. L’attaccante del Galatasaray ha scelto di stare il più vicino possibile a sua moglie e negli ultimi tempi sembra proprio che i continui screzi tra i due siano stati risolti.

Wanda Nara si è mostrata in pubblico anche con indosso la maglia del Galatasaray di suo marito, pertanto le cose sembrano davvero tornate a posto. Una situazione decisamente migliore rispetto a qualche mese fa, quando la presunta scappatella con il rapper L-Gante – che ha 14 anni in meno della showgirl – aveva di nuovo messo in crisi la relazione tra Icardi e sua moglie.

Wanda Nara e L-Gante, tutta la verità: i fan restano senza parole

Lo scatto di Wanda Nara e L-Gante assieme nel letto aveva fatto rapidamente il giro del web. In molti avevano immaginato che il giovane rapper fosse ormai la nuova fiamma della modella, anche se nessuno dei due ha mai fornito dettagli in tal senso. Fino a ora, perché L-Gante ha scelto finalmente di raccontare cosa è successo tra lui e Wanda Nara.

In una recente intervista il rapper classe 2000 ha rivelato di essersi innamorato una volta sola nella vita e che subito dopo questo rapporto c’è quello con Wanda Nara. Al momento L-Gante non ha alcun tipo di legame con la showgirl ma è lui stesso a sottolineare di provare ancora un enorme affetto per Wanda.

Tuttavia, più di qualcuno sostiene che anche questa relazione sia stata solo un’operazione di marketing, orchestrata soprattutto da Wanda Nara. In tanti ricordano che la showgirl e il rapper avevano più volte dichiarato pubblicamente il loro amore: per i detrattori di Wanda Nara si è trattato solo dell’ennesima mossa per ottenere un po’ di pubblicità.