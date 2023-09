Reazione immediata: l’Inter ha cambiato obiettivo

La dirigenza dell’Inter, capitanata da Marotta, continua a lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato: i nerazzurri cambiano obiettivo

L’Inter di certo non è perfetta e la sfida in Champions League contro la Real Sociedad rappresenta in pieno tale concetto. I nerazzurri sono andati in grande difficoltà al cospetto della truppa spagnola guidata da Imanol Alguacil, tant’è che hanno anche rischiato di perdere il match.

La truppa lombarda ha faticato parecchio a tenere in mano il pallino del gioco, un qualcosa che va decisamente in contrasto rispetto a quello che avevamo visto nelle prime giornate di Serie A. Niente allarmismi, ovviamente. Ma è altrettanto vero che la ‘Beneamata’, con ogni probabilità, non riuscirà a mantenere un ritmo forsennato per l’intera stagione.

Ad ogni modo, mister Simone Inzaghi ha a disposizione una rosa lunga, oltre che molto forte. Se gli infortuni non colpiranno più di tanto l’armata lombarda, allora si potrà tenere alta l’asticella in tutte le competizione. L’obiettivo principale, però, è lo scudetto: i nerazzurri concentreranno maggiormente le loro forze su questo traguardo, di conseguenza la Champions potrebbe risentirne.

Anche perché fare meglio della stagione precedente è estremamente complicato. Ad oggi l’aspetto più positivi è essere riusciti ad inserire bene nel contesto milanese buona parte dei nuovi arrivati, in particolare. Ma è pur vero che si può sempre migliorare. In tal senso, la dirigenza capitanata dall’amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio continua a lavorare sotto traccia sul fronte calciomercato, al fine di potenziare la rosa a disposizione.

Entrando più nello specifico, l’Inter riflette ancora sulla propria retroguardia. Ecco che Benjamin Pavard potrebbe non essere l’unico rinforzo in quella zona di campo. La società meneghina, però, si vede obbligata a cambiare obiettivo sul fronte entrate.

Calciomercato Inter, addio Elvedi: Marotta adesso punta lui

Piaceva parecchio il profilo di Nico Elvedi, pedina di proprietà del Borussia Monchengladbach. Ma il centrale svizzero classe ’96 ha rinnovato ufficialmente il proprio contratto col club tedesco fino al 2027. Il precedente accordo scritto sarebbe terminato il prossimo 30 giugno.

Marotta, neanche a dirlo, aveva fiutato un altro colpo interessante a parametro zero in vista della prossima estate. Il prolungamento, però, impone alla ‘Beneamata’ di spostare il suo mirino altrove. L’amministratore delegato nerazzurro, infatti, avrebbe virato subito su Mario Hermoso, altro difensore centrale in forza all’Atletico Madrid.

Si tratta di un classe ’95, che lo scorso 18 giugno ha raggiunto la soglia dei 28 anni di età. Lo spagnolo è in scadenza di contratto con i ‘Colchoneros’, al pari di Elvedi fino a qualche giorno fa. Al momento pare non sia in programma un rinnovo dell’accordo scritto. Tale situazione stuzzica la fantasia dell’Inter. Insomma, pista da monitorare.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI!

Non perdere nemmeno un colpo scarica l’app di Calciomercato: CLICCA QUI