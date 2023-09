Elisabetta Canalis da impazzire: la foto sul letto incendia il web

Un’istantanea che ha lasciato senza parole milioni di fan: Elisabetta Canalis mai così bollente, la posa sul letto è esagerata

È stata ed è ancora una delle donne più desiderate del mondo dello spettacolo internazionale: un successo in continuo crescendo, nonostante gli anni passino per tutti. Ma Elisabetta Canalis resta un personaggio assolutamente luminoso, tanto tra cinema e tv quanto per quel che riguarda il suo straordinario impatto sul web.

Elisabetta Canalis nasce il 12 settembre 1978 a Sassari e da oltre vent’anni rimane al centro dell’attenzione, praticamente in ogni ambito a cui prende parte. Ne è passata di acqua sotto i ponti dal lontano 1999, anno della sua consacrazione sul bancone di ‘Striscia la Notizia‘. Per tre anni, al fianco della bionda Maddalena Corvaglia, la Canalis ha fatto innamorare tutti gli spettatori del tg satirico ideato da Antonio Ricci e che dopo tanto tempo continua ad essere campioni di ascolti.

Nel 2003 fu protagonista di un calendario senza veli pubblicato da ‘Max’ che ha fatto impazzire milioni di italiani. ‘Ciao Darwin’, ‘Controcampo‘ e ‘Tiki-Taka’ sono solo alcune delle trasmissioni a cui ha preso parte: la Canalis è anche un’attrice ed è stata protagonista della fiction ‘Carabinieri‘. Al cinema ha recitato in ‘La Seconda volta non si scorda mai‘ con Alessandro Siani e ‘Natale a New York‘, cinepanettone di successo al fianco di Christian De Sica.

Elisabetta Canalis, lo scatto sul letto è da applausi

Per quel che concerne la sua chiacchieratissima vita privata, c’è da dire come l’ex velina si sia sempre affiancata a personaggi di un certo spessore. Dall’ex bomber di Inter e Milan Christian Vieri, con cui ha fatto coppia fissa nei primi anni 2000, passando per il divo di Hollywood George Clooney fino al matrimonio finito di recente con Brian Perri. L’amore tra il chirurgo statunitense e la Canalis è durato dal 2014 ad inizio 2023: dalla loro unione è nata anche la piccola Skyler Eva, nel 2015.

I social sono ormai il suo regno ed Elisabetta Canalis, in particolar modo su Instagram dove conta oltre 3,5 milioni di followers, la showgirl sarda ha un successo decisamente esagerato. Il motivo? La sua insuperabile bellezza. Perchè Elisabetta ama mostrarsi in tutta la sua sensualità: nonostante gli anni passino, è sempre una delle donne più sexy e in forma del mondo dello spettacolo. L’ultima istantanea la vede in una posa decisamente provocante stesa sul letto, con un outfit che ha lasciato a bocca aperta i suoi ammiratori.

Pantalone nero aderente e soltanto uno striminzito top brillantinato che ha messo in grande risalto l’esplosivo dècolletè dell’ex velina di ‘Striscia la Notizia’. In poche ore i fan hanno letteralmente perso la testa per lei, tra migliaia di commenti e likes: ancora un grande successo sul web, per una delle donne ancora tra le più amate sia in Italia che in America dove è conosciutissima.