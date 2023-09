Ines Trocchia, video bollente: visione da bollino rosso

Ines Trocchia con il suo nuovo video pubblicato sui social alza la temperatura come non mai: la modella in un look semplicemente illegale

E’ difficile trovare una concentrazione di bellezze affascinanti come avviene in occasione della Milano Fashion Week. Per la seconda volta quest’anno, sul capoluogo lombardo si accendono i riflettori dell’alta moda internazionale, ed è l’occasione per riunire alcuni dei volti più iconici del mondo dello showbusiness. Naturalmente, le bellezze italiane dettano legge, come sempre in questi casi, e non poteva mancare la presenza di chi, come Ines Trocchia, ha esportato l’eleganza e la sensualità mediterranee in giro per il mondo.

La modella di origini partenopee, 28 anni, ha guadagnato negli anni una tale visibilità da ottenere copertine prestigiose a lei dedicate su magazine di riferimento nel mondo della moda e non solo. Valga per tutte la copertina di Playboy, ma ce ne sarebbero molte altre a descrivere quanto il suo fascino sia diventato iconico e immediatamente riconoscibile.

Spesso e volentieri in giro per il globo, negli ultimi tempi Ines è tornata a illuminare la scena con le atmosfere ‘di casa’. L’abbiamo vista nel corso dell’estate più di una volta lungo le spiagge della sua terra, in Campania, sfoderare mise in costume davvero esplosive e capaci di lasciare senza fiato. Da questo punto di vista, lo sappiamo, Ines non ci delude proprio mai.

Lo possono testimoniare i suoi numerosissimi fan sui social (oltre un milione e 600 mila followers su Instagram). Per i quali, di recente, si è accesa una speranza: Ines è tornata single. Immaginiamo che nel suo direct abbia ricevuto già una miriade di inviti a cena. Intanto, il suo approdo a Milano è di quelli memorabili.

Ines Trocchia, spettacolo nella Galleria di piazza Duomo: sfila in intimo, si vede quasi tutto

La super modella decide di sbaragliare la concorrenza con un breve video reel di pochi secondi, sufficiente a mandare in tilt tutta la community. Ines sfila nella Galleria di piazza Duomo e lo fa con una lingerie a dir poco sublime.

Le sue movenze sinuose e avvolgenti sono letteralmente ipnotiche, il suo sguardo magnetico ci inchioda allo schermo. E la sua silhouette super provocante mette seriamente a rischio le coronarie. Ines provoca ulteriormente i fan con una didascalia in cui chiede di chiamare il 911 (il numero americano per le emergenze), essendo lei ‘on fire’, ma molto probabilmente saranno gli ammiratori a rischiare di dover ricorrere alle cure dei medici dopo un simile spettacolo.