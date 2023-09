Tutto in diretta: Leao ha lasciato tutti di sasso col suo gesto

Il Milan di Stefano Pioli ha vissuto un momento complicato a seguito della roboante sconfitta per 5-1 nel derby di Milano e della mancata vittoria a San Siro in Champions League contro il Newcastle.

Calciatori e tecnico stanno provando con tutte le forze a lasciarsi alle spalle il brutto momento e, nonostante nell’esordio europeo non sia arrivata la vittoria, il Milan ha dimostrato una buona reazione soprattutto dal punto di vista mentale.

Nella quinta giornata di Serie A, inoltre, i rossoneri di Pioli sono riusciti a rialzare la testa battendo, con fatica, il buon Hellas Verona di Baroni. A decidere la sfida ci ha pensato il 10, Rafael Leao, che con il suo gol in apertura di primo tempo ha indirizzato il match in favore dei suoi. Durante la sfida contro gli scaligeri, il portoghese ex Lille si è reso protagonista di un gesto che non è passato inosservato e che ha chiarito lo spirito in casa del Diavolo.

Il Milan si rialza: Hellas Verona battuto e secondo posto in solitaria

La batosta subita nella stracittadina di Milano contro l’Inter è ancora sotto gli occhi di tutti e probabilmente verrà ricordata per molto tempo. Subire cinque gol dagli acerrimi rivali concittadini è un’onta difficile da digerire e per questo, a seguito del derby, l’ambiente Milan è apparso molto in difficoltà.

L’occasione di spazzare le nubi è stata data dall’incontro con il Newcastle dell’ex Tonali, ma nemmeno in questo caso i rossoneri sono riusciti a cogliere una vittoria. Vittoria che è, però, arrivata nell’anticipo della quinta giornata di Serie A dove il Milan ospitava a San Siro un arcigno Hellas Verona, decisa dal gol partita di Rafa Leao.

Il portoghese, autore dell’unico gol rossonero nel derby, è stato al centro delle polemiche nel post Champions League reo di aver sprecato molte palle gol e di aver mostrato un atteggiamento quasi svogliato e indolente.

Nonostante le critiche piovute nei confronti del 10 rossonero, però, Stefano Pioli ha sin da subito di difendere il proprio calciatore mostrando un gruppo coeso nonostante le difficoltà. All’ottavo minuto di Milan-Hellas Verona l’ex Lille ha sbloccato il match e dopo aver esultato sotto i propri tifosi è corso ad abbracciare Pioli, quasi a voler ringraziare per l’appoggio ricevuto dopo la non brillante prestazione europea. Le difficoltà incontrate, dunque, non hanno diviso l’ambiente rossonero che, adesso, vuole ripartire dalla forza del gruppo, elemento fondamentale per ambire alla conquista dei trofei.