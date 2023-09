Alla Juve in prestito: il Chelsea lo scarica subito

La Juve può prendere in prestito a gennaio un talento del Chelsea. Il giocatore era già stato cercato dalla Juve in passato

Il mercato della Juventus può accendersi a gennaio. Un nome nuovo è apparso tra gli indiziati per rinforzare la rosa già a gennaio. Il Chelsea vuole far partire in prestito uno dei suoi talenti migliori, e i bianconeri possono approfittarne.

Dopo un inizio di stagione poco convincente, il Chelsea sta pensando di far partire il giocatore e trovarlo pronto per la prossima stagione. Può arrivare a Torino per affrontare la seconda metà di stagione e dare l’assalto ai primi posti della classifica.

Zero gol e zero assist in 5 partite per Mykhalo Mudryk, ala prelevata dal Chelsea per un’operazione da 100 milioni complessivi. L’ex Shaktar Donetsk non ha convinto tecnico e tifosi in queste prime partite, e il club sta pensando seriamente ad un prestito in Europa. L’operazione può interessare la Juve, per completare il reparto offensivo e puntare in alto in classifica con uno dei talenti che ha stupito di più nella scorsa stagione.

Giuntoli ha preso nota della situazione legata al giocatore ucraino, autore di un’ottima stagione tra 2022 e 2023 sia in campionato che in Champions League.

Mudryk in prestito alla Juventus: Giuntoli ci pensa

Mudryk è stato un giocatore dominante in Ucraina nella scorsa stagione, e ha portato avanti lo Shaktar anche nella scorsa Champions. I dati parlano chiaro: 12 gol e 17 assist in 44 partite per l’esterno offensivo, poi prelevato a gennaio dal Chelsea, dove finora (in 21 partite) ha servito solo 2 assist senza segnare. A questo si sono aggiunti i vari problemi del Chelsea nella scorsa stagione, che sicuramente non l’hanno aiutato.

Il giocatore potrebbe arrivare alla Juventus nella prossima finestra di mercato con un’operazione conveniente, date le difficoltà di cassa bianconere. C’è anche un altro fattore a favore della Juve: la Vecchia Signora ha ancora due slot liberi per gli extra-comunitari nella propria rosa. Oltre alla difesa, quindi, anche l’attacco potrebbe migliorare ulteriormente.

Avere un giocatore da 100 milioni di euro nella propria rosa può essere un’ottima occasione per la Juventus, pronta a far sentire la sua voce nel mercato di gennaio. Il classe 2001 ha del talento da vendere, ma non ha ancora trovato il posto giusto. Forse la divisa giusta è quella bianconera.

Non è la prima volta in cui il giocatore è stato accostato alla Juve, dato che era stato sondato nel 2022 per far parte della Primavera bianconera. L’interessamento non portò i suoi frutti, ma questa potrebbe essere la volta buona.