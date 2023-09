Bollente a letto: Elisabetta Canalis lascia tutti senza parole

Elisabetta Canalis mai così sexy: lo scatto social è bollente, i fan rimangono a bocca aperta per la posa dell’ex velina

È da anni una presenza fissa del mondo dello spettacolo e ancora oggi, quando sono passate oltre due decadi dai suoi esordi, una delle donne più sexy e ricercate: Elisabetta Canalis continua la sua ascesa verso un successo che pare proprio non avere fine.

Era il 1999 ed Antonio Ricci, ideatore di ‘Striscia la Notizia‘, la scelse come velina mora da affiancare alla bionda Maddalena Corvaglia. Una coppia che ha fatto scintille e ancora oggi riporta ricordi dolcissimi a milioni di italiani. Aveva solo 21 anni ed Elisabetta divenne una vera e propria celebrità: l’avventura sul bancone del tg satirico terminò nell’estate 2002. Un anno dopo la showgirl sarda ha lasciato tutti senza parole con un calendario senza veli pubblicato dalla rivista ‘Max’ e passato alla storia.

Elisabetta Canalis, nata a Sassari il 12 settembre 1978, è ancora oggi uno dei sogni proibiti di milioni di uomini e donne. A testimonianza di ciò, il clamoroso successo che si è spostato da tv e cinema fino al web, con i social che sono praticamente in toto pazzi di lei. Basti pensare che, solo su Instagram, la Canalis ha fino ad ora accumulato ben 3,5 milioni di seguaci. Un successo strepitoso figlio della carriera in continuo crescendo che, soprattutto in tv, l’ha resa protagonista.

Ha preso parte a trasmissioni di successo come ‘Ciao Darwin’, ‘Controcampo’ e ‘Tiki-Taka’. Ma la showgirl, oltre ad essere una donna di straordinaria bellezza, è anche un’affermata attrice. Ha recitato nella fiction di successo su Canale 5 ‘Carabinieri’. Ma non solo. Sia negli Stati Uniti, dove ha vissuto a lungo, che in Italia ha partecipato a diverse pellicole.

Nel 2006 il cinepanettone ‘Natale a New York’ insieme a Christian De Sica e nello stesso anno la sitcom di Italia 1 ‘Love Bugs’ con Fabio De Luigi. Due anni dopo fu la coprotagonista di ‘La Seconda volta non si scorda mai’, commedia romantica di Alessandro Siani.

Canalis piccante: in posa sul letto è stratosferica

La sua vita amorosa ha visto diversi nomi di spicco: da Christian Vieri nei primi anni 2000 passando per il divo hollywoodiano George Clooney fino all’ormai ex marito Brian Perri. Con il chirurgo statunitense, prima del recente divorzio, è stata sposata per ben 9 anni: nel 2015 la coppia ha anche avuto una figlia, Skyler Eva.

Ma è sui social che l’ex velina, ormai da tempo, riesce a dare il meglio di sè. E gli ultimissimi scatti proposti da Elisabetta Canalis su Instagram hanno letteralmente mandato al manicomio la folta fan base della showgirl sarda. In una in particolare la soubrette si mostra stesa sul letto, con un pantalone aderente che mostra le sue curve esplosive: ma il focus dei suoi ammiratori si è spostato decisamente più in alto.

Un generoso lato A, con la scollatura lasciata ‘in pasto’ ai fan grazie ad un top nero e brillantinato che lascia davvero poco spazio all’immaginazione. Un vero e proprio spettacolo: il tempo per la Canalis sembra essersi fermato a 21 anni fa, con un corpo statuario che ha lasciato il mondo social a bocca spalancata.