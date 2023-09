Cristiano Ronaldo implacabile: così ha allontanato il ritiro

Il funambolico fenomeno calcistico portoghese continua ad essere protagonista ai massimi livelli con l’Al-Nassr, a furia di record macinati l’uno sull’altro

Quanti l’avevano dato per finito? Troppi. Miscredenti pensavano che. dopo Manchester United, Real Madrid e Juventus. la stella del Portogallo non avesse più alcunché da dire. Il suo ritorno a Old Trafford non aveva riscosso il successo sperato. Invece colui che ritiene di essere il calciatore più forte nella storia di tutti i tempi, prima di Messi e forse anche di Maradona e Pelè, continua a stupire.

Il 30 dicembre 2022, a seguito di un campionato mondiale opaco disputato in Qatar, Ronaldo ha firmato un contratto valido fino al 2025 con il club saudita dell’Al-Nassr. L’esordio in campionato è effettuato con tutti i crismi, gli viene anche consegnata la fascia di capitano nella sfida vinta per 1-0 contro l’Al-Ettifaq, ma il gol non arriva.

Debutta anche in supercoppa nazionale e qui non solo il gol non arriva, ma la sua squadra perde pure contro l’Al-Ittihād per 3 a 1 in semifinale, venendo eliminati. Molti pensano già al peggio. Invece il 3 febbraio 2023 sigla il suo primo gol, su calcio di rigore, per il definitivo 2 a 2 contro l’Al-Fateh.

Bastava solo questo per sbloccarsi: pochi giorni dopo realizza addirittura una quaterna, la nona in carriera, nella gara di campionato vinta per 4 a 0 contro l’Al-Wahda, raggiungendo così il traguardo dei 500 gol nei campionati in cui ha giocato. Signori, qui si è fatta la storia! Nei mesi successivi conclude la stagione con 14 reti in 16 presenze. Ronaldo è tornato.

Ritiro? Manco pensarci! CR7 timbra ancora a raffica

La stagione corrente prende il via il 28 luglio, debuttando nella Coppa dei Campioni araba contro l’Al-Shabab. Tre giorni dopo segna la prima rete in questa competizione in occasione della vittoria per 1-4 contro il Monastir, per poi ripetersi nelle successive uscite contro Zamalek e Al-Shorta. Il 12 agosto 2023 realizza una doppietta nella finalissima contro l’Al-Hilal, conquistando così il suo primo trofeo con la squadra araba, nonché il titolo di capocannoniere della competizione. Fenomenale!

Il tutto prosegue a gonfie vele, con Cristiano Ronaldo che continua a essere protagonista con l’Al Nassr così come i canestrelli al ragù sono protagonisti della cucina italiana. Nel match giocato negli ultimi giorni contro l’Al-Ahli Saudi, il fuoriclasse portoghese ha messo a segno una doppietta. Sebbene ci sia stato un problema di visibilità in occasione della prima marcatura, i tifosi hanno gioito lo stesso.

Come riportato dal Daily Mail, Cristiano Ronaldo a fine gara ha anche parlato del proprio futuro ribadendo la ferrea volontà di proseguire la carriera da calciatore: “Continuerò a giocare finché le mie gambe non diranno ‘Cristiano, abbiamo finito’. Ne ho ancora molto. Amo ancora il calcio e segnare gol. Mi piace ancora vincere. Dicono che sono finito ma sto ancora dimostrando che non è vero”.