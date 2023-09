Esonerato Garcia: la certezza arriva da loro

Rudi Garcia esonerato dal Napoli: uno scenario sempre più probabile, arrivano altre certezze sul futuro dell’ex tecnico della Roma

Tra Rudi Garcia e il Napoli non è scattata la scintilla. Non era facile sostituire Spalletti, questo si sapeva, ma non era facile prevedere il club campione d’Italia così in difficoltà. Di punti, di classifica ma soprattutto di gioco, di idee. Sembra una lontana parente dalla squadra “ingiocabile” dell’anno scorso. Eppure la rosa è quasi rimasta invariata, tranne la partenza di Kim. Solo due punti raccolti nelle ultime tre e l’Inter che è già volata a +7.

Ma la sensazione, netta, è che il nuovo condottiero non sia riuscito ad entrare nei meccanismi della squadra e sia molto in difficoltà. Non sono solo i tifosi o gli addetti ai lavori a chiedere l’esonero sempre più in massa dell’ex Roma, ma anche dentro lo spogliatoio è palese che c’è qualcosa che non vada. Le scenate di Osimhen e Kvaratskhelia sono le ultime, a corredo di una situazione che sembra già arrivata al punto di non ritorno. Alcuni rumors narrano di giocatori non soddisfatti e palesemente contrari al nuovo allenatore azzurro.

Esonero Garcia, arriva un’altra certezza

Quello che lascia più sgomenti è la mancanza di gioco, la difficoltà nell’esprimersi durante la partita. Il Napoli è diventato una squadra normale, le partite vengono decise da episodi e sono molto equilibrate, contro qualsiasi avversario. Non c’è più traccia del dominio a cui si era abituati con Spalletti. Il pressing, la verticalità sono solo dei sbiaditi ricordi. Per tutti questi motivi l’esonero è sempre più probabile.

La certezza arriva anche dagli infallibili: ovvero i bookmakers. Lo confermano anche loro e negli ultimi giorni la quota dell’esonero del tecnico è letteralmente crollata. Ad inizio stagione, infatti, si giocava a 10. Oggi invece vale circa 4 volte la puntata. Inversamente proporzionale è invece la quota scudetto bis degli azzurri che è salita vertiginosamente. Si è passati dal 3,50 iniziale al 7,50 attuale. Con queste premesse sembra davvero difficile credere in un altro titolo per Osimhen e compagni.

Di sicuro Garcia dovrà fare fronte comune e cercare di uscire da questa situazione. De Laurentiis lancia segnali distensivi ma chissà se non sarà costretto ad intervenire. I casi Kvara e Osimhen sembrano essere rientrati ma i progressi saranno tutti da valutare in campo nelle prossime giornate. Altrimenti l’ipotesi esonero potrebbe diventare realtà.