La Juve non perde tempo: vuole subito la firma

La Juventus accelera per far apporre la firma sul contratto al giocatore: i bianconeri non vogliono più perdere tempo

Dopo due anni disastrosi e soprattutto di spese folli che non hanno portato beneficio, la Juventus ha deciso di cambiare la propria linea politica riguardo il mercato e la costruzione della rosa.

I bianconeri hanno sempre avuto grande considerazione per i propri giovani e l’arrivo di Cristiano Giuntoli ha rafforzato l’idea della società di seguire la linea verde per provare a rinascere prima in Italia e poi in Europa. Alle intenzioni sono poi seguiti i fatti e nell’ultima sessione di mercato la Juventus si è liberata di alcuni esuberi di una certa età come Bonucci e non ha più puntato su giocatori come Di Maria o Paredes.

In entrata, oltre all’acquisto di Weah e al ritorno di Cambiaso, la Juventus non ha fatto altri movimenti, decidendo di puntare sul giovane materiale che ha a disposizione. La Vecchia Signora ha grande fiducia in tutti i suoi giovani e non è un caso che ora stia lavorando pian piano per blindarli uno ad uno.

Dopo aver definito in estate il rinnovo di Miretti fino al 2027 la Juventus, secondo il sito spagnolo Fichajes.net, sta lavorando ora al rinnovo di un altro giocatore considerato importante per il futuro ovvero Samuel Iling-Junior. Sull’esterno d’attacco inglese pure vige un interesse molto forte da parte di altri club ed i bianconeri sono decisi ad accelerare per prolungare la sua permanenza a Torino.

Juventus, si lavora al rinnovo di Iling-Junior: i bianconeri accelerano

Samuel Iling-Junior è stata una delle note più liete della disastrosa passata stagione per la Juventus. L’esterno d’attacco inglese ha dimostrato di possedere gran talento e grande personalità, aiutando molto i bianconeri ed Allegri è sempre rimasto molto soddisfatto del suo apporto.

Non stupisce dunque che la Juventus stia ora lavorando al rinnovo del suo contratto, in scadenza al momento nel 2025 dopo il prolungamento avvenuto a dicembre 2022. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Fichajes.net, i bianconeri hanno voglia di accelerare su questo fronte e l’intenzione è quella di rinnovare il contratto del giocatore inglese fino al 30 giugno 2027.

In estate, sono stati molti i club a bussare alla porta della Juventus per chiedere informazioni sul giocatore, ma i bianconeri hanno sempre fatto orecchie da mercante ed intendono ora blindare Iling-Junior. Il sito spagnolo, però, spiega come molto dipenderà anche dal giocatore che avrà l’ultima parola al riguardo e potrebbe anche decidere di non rinnovare il suo contratto e lasciare la Serie A.

Uno scenario, questo, che i tifosi bianconeri si augurano non si realizzi, considerato che si sono subiti affezionati all’esterno d’attacco inglese e sperano di vederlo con la maglia della Juventus ancora per tanti anni.