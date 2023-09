Zaniolo superstar: mister 100 milioni umiliato, la Juve torna alla carica

Nicolò Zaniolo è ancora nel mirino della Juventus, in particolare dopo aver dimostrare il suo valore contro un altro top player

L’esterno offensivo italiano sta trovando nuovi stimoli, in questa stagione sembra essere già partito col piede giusto. Attirando così i top club come la Juventus, pronta per un assalto subito in vista della prossima sessione di mercato.

Ha grandi colpi in canna, avesse anche la continuità fisica di rendimento sarebbe già uno dei migliori al mondo. Nicolò Zaniolo ha perso un po’ di tempo anche in fatti extra calcistici, ma palla al piede sa di avere pochi eguali e lo sta dimostrando in Premier League.

Ingaggiato dall’Aston Villa, è un elemento che sta facendo compiere il salto di qualità al club inglese. Che gioca anche la Conference League come un buon allenamento europeo, ma sa come un elemento della qualità di Zaniolo abbia sempre gli occhi puntati addosso.

Zaniolo, una partita per spiccare il volo

Quanto avvenuto nei giorni scorsi ha fatto riflettere, proprio per l’incisività in campo. In particolare, Zaniolo ha superato Mudryk, l’asso che il Chelsea ha pagato circa 100 milioni ed è stato meno influente in campo del fantasista italiano. Che ha stupito tutti per la qualità del suo gioco, ma anche per il maggior numero di dribbling effettuato, dimostrando di essere un calciatore con una qualità intatta e determinante quando è in forma. Proprio per questo, la Juve non molla Zaniolo, è un obiettivo per il prossimo futuro.

Il congelamento dello stipendio di Pogba permette alla stessa società bianconera di poter progettare un colpo a centrocampo. Il reparto bianconero è corposo ma non qualitativo, manca ancora un regista e chi si proietta in avanti con decisione. Rabiot si inserisce di testa, ma nessuno tira dal limite dell’area: caratteristica che andrebbe nettamente nelle corde di Zaniolo, ha già abituato a colpi del genere nella sua esperienza con la Roma.

L’Aston Villa farà resistenza, ma la volontà del calciatore potrebbe essere fondamentale. Con un assegno da 25 milioni di euro l’affare potrebbe prendere il sopravvento, anche se i bianconeri potrebbero sacrificare qualche centrocampista per abbassare la cifra in denaro. Gli inglesi potrebbero valutare uno tra Miretti e McKennie, soprattutto il ventenne italiano ha gli interessi di tante squadre in Premier League. Situazione in itinere ma di certo Zaniolo, con questo stato di forma, farebbe molto comodo in Serie A.