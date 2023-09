Cambio in panchina alla Juve, clamoroso annuncio in diretta

La Juventus deve riuscire a dare continuità per mantenere le posizioni alte di classifica. Ad ogni passo falso il dito è puntato contro Allegri ma secondo Mauro la situazione è chiara

L’ambiente in casa Juventus si surriscalda ad ogni mancata vittoria dei bianconeri, che dopo un ottimo inizio ha riscontrato in casa del Sassuolo la prima sconfitta stagionale, alimentando nuovamente i dubbi prima di quella che è stata la gara seguente di campionato contro il Lecce.

La pioggia di critiche per Massimiliano Allegri è arrivata soprattutto dopo il 2-4 subito in terra neroverde, che aveva rimesso in discussione quanto di positivo fatto in precedenza. In generale il nome dell’allenatore toscano è sempre il più chiacchierato dai tifosi juventini, che spesso ne hanno chiesto l’addio in queste annate complicate.

Arduo dunque il compito di Allegri, che ha un margine d’errore praticamente inesistente sin dal momento del suo ritorno a Torino. In merito alla questione è intervenuto a ‘Calciomercato.it’ in diretta su TvPlay anche il direttore di ‘Juventusnews24’, Alberto Mauro, che ha ammesso: “Ci sono state tante critiche in questi due anni. Sono tornate prepotenti dopo la sconfitta. Non ci sono segnali di ragionamenti su Allegri. La direzione presa in estate è stata chiara. Si è deciso di continuare e difficilmente a meno di cataclismi verrà sconfessata a stagione in corso”.

Calciomercato Juventus, Mauro: “Allegri sereno. Non si ragiona sull’alternativa”

La direzione intrapresa dalla Juventus è quindi chiara, con il progetto tecnico ancora nelle mani di Allegri che ha un contratto in essere fino al giugno 2025.

Lo stesso Mauro ha proseguito la discussione sottolineando: “E’ chiaro che le critiche ci sono e si sentono ma non credo vadano oltre i muri della Continassa. Allegri mi è parso molto sereno. In questo è molto bravo. Non credo ci siano i presupposti di ragionare su un’alternativa. Discorso diverso a giugno, dove con condizioni particolari avvicinandosi la scadenza di Allegri si potrebbe ragionare diversamente”.

Nessuna sensazione quindi relativa ad un cambiamento già durante la stagione in casa Juventus, dove si crede nel lavoro di Allegri almeno fino a giugno. Il giornalista evidenzia quindi come in estate si potrebbe anche ragionare in maniera differente in vista del successivo futuro. È chiaro che molto dipenderà strettamente dai risultati di campo, come sempre sovrani nel giudizio dell’operato degli allenatori di casa Juventus.

Intanto Allegri è saldamente alla Juve e continua a lavorare su una annata da non fallire vista anche l’assenza delle coppe europee.