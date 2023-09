Infortunio gravissimo in Serie A, stagione (quasi) finita per uno dei Big

Arriva una durissima batosta per la Fiorentina: i viola fanno i conti con un infortunio molto pesante: perdono un titolare per moltissimo tempo

Una batosta sconcertante per la Fiorentina, che deve rassegnarsi a perdere un giocatore importante per molti mesi.

Pessima notizia per Dodo, che si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’incubo dei calciatori (e dei tifosi) purtroppo ha colpito proprio la squadra viola.

Il crociato è sicuramente il più pesante tra gli infortuni più comuni, e ormai richiede molti mesi di stop. Finiti i tempi in cui si correva per i recuperi lampo. Negli anni si è capito che i rischi sono troppo alti: per questo oggi ci si rassegna ad almeno sei mesi di stop, ma spesso diventano sette o anche otto proprio per evitare qualsiasi tipo di ricaduta e di problematica. Ecco perché, anche se la stagione è appena iniziata, c’è la possibilità che Dodo torni a giocare direttamente nella prossima stagione.

È difficile dirlo, perché molto dipende dal recupero e da quali problematiche ci saranno durante questi mesi. Di certo Vincenzo Italiano si rassegna a dire addio al suo terzino: d’ora in avanti dovrà farne a meno. Anche un recupero in tempo per la fine della stagione, cambierebbe comunque poco. Dopo tanti mesi di stop per ritrovare una buona condizione serve molta pazienza.

Senza Dodo la Fiorentina dovrà arrangiarsi: il ruolo del brasiliano è quello di terzino. Italiano, a quanto pare, punterà sul giovane Michael Kayode, già visto in questo inizio di stagione, destando una buona sensazione.

Fiorentina, che guaio: perde Dodo per quasi tutta la stagione

Per fortuna Italiano ha dei terzini duttili: a destra potrebbe giocare Biraghi, con Parisi spostato definitivamente a sinistra come titolare.

Occhio anche a Martinez Quarta, che sa fare anche il terzino e che potrebbe trovare una nuova dimensione, già confortato dall’ottimo inizio di stagione. Volendo, anche Milenkovic è stato utilizzato come terzino sinistro nella difesa a quattro, ma è difficile che Italiano vada a trovare una soluzione così forzata.

Inoltre, la Fiorentina dispone del giovane Niccolò Pierozzi: ex Reggina, doveva essere lui il sostituto di Dodo. Tuttavia, Kayode sembra averlo scalvacato, ma ovviamente adesso Pierozzi diventa un’opzione concreta, anche se attualmente fa i conti con un problema fisico che lo terrà fermo ancora per almeno un paio di settimane. E quindi non c’è bisogno di ricorrere al mercato degli svincolati, in quanto Italiano è numericamente a posto.

La sua fortuna è che i terzini titolari (Parisi, Biraghi e Kayode) possono giocare su entrambe le fasce. Questi giocatori saranno testati fino a gennaio (così come Pierozzi) e se qualcosa non dovesse andar bene il mercato darà la possibilità di intervenire.