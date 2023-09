Prima bordata a Gattuso: che attacco

L’ex allenatore di Napoli e Valencia torna in carreggiata in Ligue 1: ma la sua esperienza non comincia nel migliore dei modi

Gennaro Gattuso si rimette in gioco prendendosi la grande responsabilità di calmare le acque in un ambiente tutt’altro che sereno come quello dell’Olympique Marsiglia. Poche settimane fa era stato contattato dal Lione, ma alla fine fu superato da Fabio Grosso e così ha accettato la panchina dei marsigliesi. Con l’OM contratto annuale con opzione per il secondo anno.

La situazione in casa OM non è delle migliori: nemmeno una settimana fa l’ex allenatore Marcelino fu costretto a scappare dalla Francia per le minacce ricevute dagli intransigenti ultras. Il presidente Longoria, anch’egli per un momento convinto di abbandonare il proprio incarico per via delle minacce ricevute, ha deciso di concedere le chiavi della squadra all’ex tecnico di Napoli e Valencia con la speranza di riportare il Marsiglia dove merita, ovvero tra le prime quattro della Ligue 1.

Gattuso avrà il compito non facile di rasserenare un ambiente vulcanico come quello marsigliese e spingere al massimo i propri calciatori.

Il debutto sulla panchina da parte di Gattuso ci sarà contro il Monaco. L’obiettivo sarà riscattare il sonoro 4-0 incassato al Parco dei Principi contro il Paris Saint Germain: un risultato che ha acceso ancora di più la tifoseria che considera la sfida contro i parigini – denominata non a caso Le Classique – la partita più importante della stagione.

Gattuso al Marsiglia: le parole di Domenech

L’italiano ha già scelto il proprio staff tecnico ed è pronto a gestire una siffatta patata bollente considerando che quest’anno il Marsiglia ha quasi l’obbligo di rientrare tra le prime quattro dopo essere uscito ai preliminari di Champions contro il Panathinaikos.

Ma l’accoglienza nei confronti del calabrese non è stata benevola, anzi… L’ex commissario tecnico francese ai tempi della disfatta della finale mondiale vinto dall’Italia nel 2006, Raymond Domenech, ha dimostrato ancora una volta poco amore nei confronti degli italiani e in riferimento all’arrivo di Gattuso al Marsiglia ha detto di essere molto perplesso sulle sue capacità di allenatore: “Gattuso? Non so se i marsigliesi apprezzeranno l’idea di avere un allenatore che non è riuscito ancora ad affermarsi”, ha detto Domenech. “Se dovesse davvero arrivare gli auguriamo buona fortuna”.