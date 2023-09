Gattuso, stavolta è tutto vero: torna in panchina

L’ufficialità è arrivata, Gennaro Gattuso si siede nuovamente in panchina, prendendo le redini di una grande del calcio europeo

Una nuova panchina per l’allenatore calabrese, che vorrà riscattare delle annate non troppo positive. Per il tecnico c’è quindi la possibilità di mettere in mostra il suo calcio in un contesto che ha bisogno di una netta sterzata.

Era uno dei più ambiti negli ultimi tempi e alla fine le ultime voci hanno trovato una conferma efficace. Gennaro Gattuso in panchina nuovamente, sarà un allenatore di impatto per un gruppo che ha grandi difficoltà al momento, anche a livello societario c’è da risolvere qualche problema di troppo.

Una nuova missione per il mister, che a gennaio guarderà anche al nostro campionato per ottenere qualche rinforzo. Nel frattempo, c’è da ridare un gioco a un team che sembra quasi svogliato in campo, ma ha già dimostrato di avere del potenziale.

Gattuso in panchina, da dove ripartirà

L’allenatore ha osservato con attenzione le ultime partite, bisognerà lavorare molto per trovare una forma mentale importante. L’ultimo 0-4 rimediato in campionato grida vendetta e anche i tifosi si aspettano ora un nuovo modo di intendere il campo, cercando così di andare all’arrembaggio con un gioco frizzante e dinamico. Ecco allora come il mister italiano abbia già un bel lavoro da fare: Gennaro Gattuso all’Olympique Marsiglia, la conferma ufficiale è arrivata nelle scorse ore.

Il team francese pesca ancora una volta un habituè della Serie A, l’allenatore è andato a Marsiglia con grande fiducia. Partendo anche dai leader rimasti in campo, quei pochi che comunque hanno dimostrato il loro valore anche in questo periodo di crisi.

L’Olympique de Marseille annonce la signature de 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗿𝗼 𝗚𝗮𝘁𝘁𝘂𝘀𝗼 au poste d’entraîneur ✍️🔵⚪️ pic.twitter.com/ELdlFbBsWd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 27, 2023

Uno su tutti è Aubemeyang, una vecchia conoscenza dai tempi rossoneri quando Gattuso era il capo del gruppo mentre l’attaccante un giovane della primavera, clamorosamente scartato ma avviato a una grande carriera.

In Ligue 1 servirà un sussulto d’orgoglio, lo stesso che ha portato la squadra in autogestione a conquistare recentemente in Europa il 3-3 contro l’Ajax. Gattuso ripartirà comunque da una valutazione della rosa in senso ampio, difficilmente partirà con preclusioni e si adatterà man mano alla rosa messa a disposizione. Fermo restando come a gennaio ci sarà qualche colpo probabile dalla Serie A, il mister punterà su elementi rodati in una squadra che avrà bisogno della massima fiducia e di ritrovare una serenità societaria, ancora lontana tra dimissioni di presidenti e membri del direttivo.