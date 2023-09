Offerta Dazn, prezzi imbattibili per seguire la Serie A: i dettagli

Gli appassionati di calcio potranno usufruire di una promozione vantagiosissima. Impossibile rinunciarvi! Ecco di cosa stiamo parlando

Arrivano buone – anzi ottime – notizie per gli amanti del campionato italiano: Dazn ha deciso di lanciare una nuova imperdibile offerta per la stagione 2023-24 di Serie A. Si tratta di una promozione grazie alla quale sarà possibile seguire i tanti big match in programma nelle prossime settimane ad un prezzo bassissimo.

Nel dettaglio, la nota piattaforma di sport in streaming ha deciso di includere all’interno del piano “Start” tutte le partite di Seria A che andranno in scena fino al 31 ottobre 2023. Ciò vuol dire che sarà possibile vedere il campionato italiano anche stipulando l’abbonamento meno oneroso della gamma proposta. Quanto costa il piano Start? Una cifra davvero irrisoria.

Il costo del nuovo Piano Annuale Start, che prevede un pagamento in un’unica soluzione, è di 89,99 euro (circa 7 euro al mese). Optando per esso, gli utenti potranno risparmiare il 46% rispetto al Piano Mensile, lanciato sul mercato a 13,99 euro al mese (risparmio di circa 77 euro). Per chi invece volesse mantenere la sottoscrizione a un prezzo in linea con quello passato, potrà scegliere il Piano Annuale con pagamento in 12 rate mensili a 9,99 euro (risparmio di 48 euro circa).

DAZN e la nuova offerta: costi e dettagli del piano “Start”

Un’offerta irrinunciabile per meno di dieci euro al mese. Anche perché, come si è accennato in apertura di articolo, sono tantissimi i big match previsti in calendario fino alla fine di ottobre. Tra questi abbiamo Milan-Juventus, Napoli-Milan, Milan-Lazio, Atalanta-Juventus e Inter-Roma.

Dulcis in fundo, per chi avesse interessi che vanno oltre la Serie A, vale la pena sottolineare che sottoscrivendo l’abbonamento Start sarà possibile seguire tutto il basket italiano con la Serie A UnipolSai, nonché quello europeo con Eurolega ed Eurocup. E non è finita qui, perché il pacchetto comprende inoltre la NFL, la grande box internazionale e la UEFA Women’s Champions League.

Lo ricordiamo, stipulando l’abbonamento Start gli utenti potranno registrare fino a 4 dispositivi all’app Dazn e potranno usufruire in contemporanea del pacchetto con due dispositivi diversi, a patto che questi siano connessi alla stessa rete internet. Per continuare a vedere la Serie A TIM anche dopo il 31 ottobre, sarà sufficiente andare nella sezione “Il mio account” e passare al piano “Standard” o al piano “Plus”.