Conte alla Juventus: quattro motivi per il nuovo matrimonio

Il possibile ritorno di Antonio Conte alla Juventus, una suggestione o forse no: i quattro fattori per il secondo ciclo in bianconero

Il nome di Antonio Conte evocherà sempre ricordi felici per molti tifosi della Juventus, trattandosi del tecnico che, dopo aver fatto in bianconero grandi cose da giocatore, ha aperto il ciclo dei nove scudetti di fila dopo gli anni durissimi del post Calciopoli, riportando la Vecchia Signora in auge. Questo nonostante un addio che ai tempi fu burrascoso e con polemiche a distanza, e di persona, tra i protagonisti della vicenda.

Un nome talmente leggendario per i supporters bianconeri che in molti sperano sempre in un suo ritorno, specie in un momento come questo in cui la squadra viene nuovamente da periodi difficili per le vicende extra campo e non riesce a risollevarsi da un presente in cui non ottiene i risultati sperati sul terreno di gioco. La suggestione torna d’attualità in particolare adesso che il tecnico pugliese è senza contratto, dopo l’addio al Tottenham della primavera scorsa.

In estate, la dirigenza della Juventus ha confermato la fiducia a Massimiliano Allegri, del resto forte di un contratto piuttosto lungo e sostanzioso. Il tecnico livornese, per ora, è stato autore di un discreto avvio di stagione, punti alla mano, anche se il gioco continua a lasciare qualche perplessità. Per lui questa stagione sarà cruciale, l’ottenimento come minimo del piazzamento Champions sarà fondamentale. Altrimenti la sua posizione sarebbe a quel punto seriamente a rischio. E Conte incombe.

Juventus, Conte e la ‘sfida’ lanciata ad Allegri

Sui social, il nome dell’ex Ct della Nazionale viene sponsorizzato con una certa convinzione da alcuni. In particolare, l’insider di mercato ‘Salt and Pepper’ riferisce di un incontro in cui Conte avrebbe aperto a un ritorno a Torino, che accetterebbe volentieri.

Sarebbero quattro in particolare le motivazioni molto forti a spingerlo. La voglia di tornare nel grande giro, quella di farlo in un club italiano per stare vicino alla propria famiglia, l’intenzione di riaprire un ciclo a Torino e la convinzione che con l’attuale rosa bianconera tra le mani potrebbe fare meglio di quanto sta facendo Allegri. Nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, si saprà di più sulle prospettive stagionali della Juventus e dunque su chi sarebbe il caso di puntare in panchina per il futuro.