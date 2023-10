Malen al posto di Chiesa: colpo da 60 milioni di euro

Malen potrebbe sostituire Chiesa in caso di cessione del fuoriclasse: colpo da 60 milioni di euro, l’affare si può chiudere

Per certe squadre il calciomercato non chiude mai. Per giocatori di un certo livello, il futuro si scrive oggi, sul campo e spesso anche fuori dal campo. Lo sanno bene i campioni del presente e del futuro, come Donyell Malen.

L’attaccante olandese, ex stella del Psv e grande protagonista al Borussia Dortmund nelle ultime stagioni, sembra infatti pronto a fare il salto di qualità nella propria carriera, approdando in un altro top club di livello mondiale. E potrebbe prendere il posto di Chiesa.

I tempi sono maturi per l’attaccante classe 1999. Dopo essere esploso in Eredivisie, in questi anni è riuscito a confermare il proprio potenziale con la maglia di uno dei più importanti club tedeschi. In Bundesliga ha fatto bene e sta continuando a mostrare segnali importanti di crescita. In questa stagione, in 6 presenze, è già a quota 3 reti. Ed è solo l’inizio.

Proprio per questo i top club di tutta Europa lo avrebbero messo nel mirino, al punto da studiare un piano per piazzare il colpo già nel prossimo mercato, o al massimo in quello di giugno. Potrebbero infatti bastare 60 milioni per strapparlo al Borussia, e nella mente di un importante club europeo Malen rappresenterebbe il sostituto ideale di un campione ormai destinato alla partenza.

60 milioni per Malen: l’olandese del Borussia prende il posto di Chiesa

Non è un segreto che il Liverpool sia stato vicinissimo, già nelle scorse settimane, a perdere il proprio giocatore simbolo degli ultimi anni, Momo Salah. L’attaccante egiziano piace, e non poco, all’Al-Ittihad, e tutto fa pensare che la sua partenza sia stata solo rinviata, forse a gennaio, al massimo alla prossima estate.

Per questo motivo Klopp sta già ragionando sul possibile sostituto. Se nelle scorse settimane si era parlato a lungo di un possibile assalto a Federico Chiesa, nelle gerarchie dei Reds a quanto pare Malen avrebbe preso il sopravvento. Il prescelto per l’eredità pesantissima di Salah potrebbe essere lui.

Nonostante l’ottimo inizio di stagione per l’attaccante azzurro, evidentemente Klopp continua infatti a preferire l’attaccante olandese. D’altronde con il Borussia l’allenatore tedesco ha sempre avuto un feeling particolare, e riuscire a imporsi in una piazza come Dortmund sa bene quanto possa valere.

Per il momento si tratta solo di un’ipotesi, ma secondo fonti tedesche come Sport Bild l’assalto al gioiello dei gialloneri è ormai stato programmato. Già a gennaio, con o senza cessione di Salah, il Liverpool potrebbe tentare di portare a casa Malen, per una somma vicina ai 52 milioni di sterline, circa 60 milioni di euro.

In questo modo Klopp avrebbe l’opportunità di farlo crescere con calma alle spalle di Salah, per poi promuoverlo come probabile titolare a partire dalla prossima stagione.