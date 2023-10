Serie A, è bufera: spunta la gomitata

Non è sfuggito, agli attenti occhi degli utenti social, un episodio che ha coinvolto un calciatore della Roma nel match contro il Genoa

La sesta giornata del massimo campionato di calcio è stata chiusa dall’incredibile disfatta della Roma, che ha preso 4 schiaffi dal Genoa di Alberto Gilardino, alla sua prima vittoria in carriera in Serie A. La compagine giallorossa, apparsa irriconoscibile e disattenta, è sembrata anche molto nervosa, come dimostrano i 3 cartellini gialli rimediati nel corso della gara, nonché alcuni faccia-a-faccia (abbastanza tipici di alcuni calciatori capitolini) con gli avversari. Magari a gioco fermo. Magari a palla lontana.

Eppure, al 42′ del primo tempo, l’undici di José Mourinh avrebbe potuto pagar caro un episodio che invce l’esperto arbitro internazionale Daniele Orsato ha giudicato meritevole solo di un ‘giallo’. Già in presa diretta in molti avevano constatato come la mano del direttre di gara fosse stata abbastanza leggera. Ci hanno pensato poi i replay, le altre inquadrature, i fermo-immagine, a certificare l’etichetta di ‘condotta violenta’ per il gesto.

Il protagonista dell’accaduto, uno dei calciatori più rappresentativi della Roma, è stato poi sostituito a fine primo tempo. E forse non, come ha sostenuto lo Special One nelle interviste post-partita, per preservarlo da un sicuro doppio giallo che sarebbe derivato dal metro arbitrale. Ma forse perché lo stesso giocatore si era già mostrato troppo nervoso, avendo rischiato il ‘rosso’ appena 7′ prima.

Genoa-Roma, Mancini e Orsato nella bufera

Correva infatti il 42′ del primo tempo quando, sul punteggio ancora fermo sull’1-1, Gianluca Mancini, intento a fermare un’incursione del genoano Kutlu, alzava vistosamente il gomito verso il volto dell’avversario, con un fallo che ha scatenato le proteste della panchina rossoblù e degli stessi tifosi del Grifone. Il direttore di gara, l’esperto Daniele Orsato, concedeva la punizione a favore dei padroni di casa, ammonendo il nazionale azzurro.

Le immagini televisive, riproposte in più salse anche nel post-partita, inchiodavano però la valutazione dell’arbitro, che condivide le colpe col VAR Mazzoleni, che avrebbe dovuto richiamare la sua attenzione per una probabile diversa punizione da comminare all’ex Atalanta.

I social, nemmeno a dirlo, si sono letteralmente scatenati contro l’irregolarità del giocatore giallorosso, spesso coi nervi a fior di pelle soprattutto qiando si sente odore di sconfitta. I commenti degli utenti su Twitter non sono certo stati lusinghieri. Né nei confronti di Mancini né verso l’esperto fischietto, reo di aver graziato l’azzurro con un errore che comunque, a conti fatti, non ha inciso sul risultato finale del match.