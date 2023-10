Ancelotti non dimentica Napoli: la stoccata ai partenopei

Il tecnico del Real Madrid, già in passato allenatore del Napoli, è tornato sulla sua esperienza nel club azzurro: arriva la frecciata

‘Non tutti i mali vengono per nuocere‘. Questa, se vogliamo tradurla in soldoni, la filosofia propugnata da Carlo Ancelotti in riferimento a quella che, a tutt’oggi, è stata l’esperienza più deludente della sua fervida carriera da allenatore. Un percorso che l’ha portato a guidare tanto il Chelsea quanto il PSG, tanto il Bayern Monaco quanto il Real Madrid e che, nel 2018, fece tappa proprio in quel di Napoli.

Zero titoli, problemi di spogliatoio, contrasti col presidente e coi tifosi: un condensato di eventi e situazioni negative che mai prima di allora, e sostanzialmente nemmeno in seguito, si è mai verificato nella leggendaria carriera da tecnico di uno degli allenatori più vincenti dell’epoca moderna.

La brusca interruzione del rapporto col patron De Laurentiis lasciò pesanti strascichi anche successivamente, quando il successore di Re Carlo – Gennaro Gattuso, che agli ordini di Ancelotti al Milan era uno dei suoi più fedeli scudieri in campo – disse sostanzialmente di aver trovato una squadra poco allenata e poco preparataa fisicamente.

Insomma, se Napoli, certamente per un concorso di colpe, ha rappresentato una sorta di ‘macchia’ nella vita professionale del mister di Reggiolo, Madrid ne incarna la sublimazione. Tra Champions League, campionati, Coppe nazionali ed internazionali messe in bacheca, le esperienze nel club merengue hanno esaltato le grandi capacità di Ancelotti, che nella Capitale spagnola è venerato come un totem. Oggi, 2023, il destino ha riservato all’ex calciatore di Parma, Roma e Milan un affascinante incrocio col suo passato.

Ancelotti in conferenza stampa: il rapporto con De Laurentiis

Presentatosi in conferenza stampa alla vigilia del match del ‘Maradona‘ tra gli azzurri e la Casa Blanca, l’allenatore degli spagnoli è tornato sulla contraddittoria esperienza all’ombra del Vesuvio, ricordando le cause che portarono alll’addio. Senza rinunciare a togliersi qualche sassolino dalle scarpe.

“Il rapporto con De Laurentiis? Non ha senso tornare sempre su questo aspetto. Quando non si crea il giusto feeling è giusto interrompere il rapporto. È stato meglio per tutti, e sono felice che sia stato un qualcosa che ha creato i presupposti per poi tornare al Real Madrid, che è il miglior club del mondo“, ha detto Ancelotti nell’incontro coi giornalisti.

Nessun rimpianto dunque. E nessun rimorso. Ancelotti ha proseguito il suo girovagare vincente; il Napoli, dopo qualche anno, ha trovato Spalletti, con cui è tornato a vincere lo scudetto dopo 33 anni. E tutti vissero felici e contenti, insomma.