Chiesa, cambia tutto: Giuntoli chiude a 80 milioni

Federico Chiesa, il suo futuro alla Juventus cambia ancora: la decisione di Giuntoli è chiara, l’affare si chiude a 80 milioni di euro

Il calciomercato estivo della Juventus non ha visto uno stravolgimento per la squadra allenata da Massimiliano Allegri, confermato alla guida della ‘Vecchia Signora’ dopo un biennio parecchio deludente.

Tra gennaio e giugno, però, il mercato che coinvolgerà la rosa bianconera potrebbe effettivamente rivelare novità molto importanti per il ‘Conte Max’. Tra potenziali entrate – un centrocampista che possa rimpiazzare Pogba – alle uscite, con un nome in particolare che rischia di fare molto rumore per il mese di gennaio. Una delle situazioni spinose che la Juventus dovrà risolvere il prima possibile riguarda il futuro di una delle stelle della squadra di Massimiliano Allegri: Federico Chiesa.

L’ala ligure è reduce da una stagione decisamente complicata, con il grave infortunio al ginocchio e la relativa operazione che hanno tenuto l’ex Fiorentina lontano dal campo per diversi mesi. Adesso, però, dopo aver svolto al completo la preparazione estiva con il gruppo, Chiesa pare tornato quello di un tempo. Strappi, gol, assist: più decisivo e determinante che mai. Il 25enne ha già segnato 4 reti in 7 presenze agli ordini del ‘Conte Max’, con anche un assist all’attivo.

Nonostante ciò, però, le voci su un possibile addio alla ‘Vecchia Signora’ nel 2024 continuano a susseguirsi spaventando i tifosi bianconeri. La situazione contrattuale del figlio d’arte è però un problema: Chiesa è infatti in scadenza il 30 giugno 2025 con il club piemontese e per il momento i discorsi riguardanti il potenziale rinnovo dell’attaccante sembrano essere finiti in una preoccupante fase di stallo.

Via per 80 milioni: ecco dove giocherà Chiesa

Si sa, ormai sin dalla scorsa estate, come la Juve davanti ad una grandissima offerta possa pensare concretamente alla cessione dell’ala genovese arrivato per oltre 40 milioni dalla Fiorentina (tra prestito e riscatto) nell’autunno 2020. In vista di gennaio, qualcosa potrebbe innescare un clamoroso addio già nel mese di gennaio con Chiesa al centro di una clamorosa trattativa per le prime settimane del 2024.

Una big è pronta a fare follie: si tratta del Newcastle che, dopo Tonali, è destinato a darsi da fare per strappare Chiesa alla Juventus. Le potenzialità economiche dei ‘Magpies’ non sono un mistero ed è per tale ragione Cristiano Giuntoli, approfittando del meraviglioso momento vissuto da Chiesa, potrebbe anche aprire alla cessione invernale dell’attaccante ligure: ad una condizione.

Il direttore sportivo della Juventus potrebbe richiedere una cifra maggiore rispetto a quelle ventilate ormai da qualche settimana: per circa 80 milioni di euro, Chiesa potrebbe cambiare maglia a gennaio. Dal bianconero torinese a quello del ‘St James’ Park’, in un’avventura in Premier League che intrigherebbe anche il calciatore ritornato a brillare ad altissimi livelli.