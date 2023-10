Giulia Salemi da infarto al telefono, lo scatto in lingerie lascia poco spazio all’immaginazione

Giulia Salemi fa un grande scatto in avanti nel gradimento sui social, in lingeria è una visione di qualità per i suoi tanti fan

L’opinionista è tra le regine del web, in questo caso gli scatti la portano a fare un grande salto in avanti, ben capendo come c’è davvero tanto da ammirare per i numerosissimi fan.

Il web è il suo epicentro, da cui far partire tutta la sua popolarità. Giulia Salemi è il prototipo della influencer moderna, che ha saputo sfruttare la grande visibilità avuta sui social per poter anche fare qualcosina in tv.

È diventata opinionista nei vari reality, riconoscibilissima per alcune peculiarità. Dall’accento milanese ben marcato passando per uno sguardo magnetico, frutto anche delle origini persiane. Nonché un fisico sempre ben allineato e che fa impazzire i tanti fan raccolti nel corso di questi anni.

Salemi, uno scatto che ruba l’occhio

Non è un caso come una nota marca di intimo si sia affidata a lei per presentare sul web i nuovi modelli. Scatti decisamente di qualità per una delle regine del web, capace in questo caso di smuovere le acque per dare una scossa a tutto il suo pubblico. Quello femminile resta colpito sia dai tessuti indossati che dalla qualità, sognando di poterla emulare: Giulia Salemi in intimo è davvero la grande protagonista.

Una visione d’impatto che diventa tra le più virali del web. La Salemi conquista nettamente il suo pubblico, tanto che i commenti si sprecano davanti alle foto, tra cui quelli del suo Pierpaolo Petrelli che con un semplice “Eh vabbe, ciao” ha descritto quale è stato il gradimento del suo compagno, supportato da più di 1300 like. Del resto, ogni mossa sul web è mirata, la Salemi sa di aver letteralmente sbancato Instagram con queste foto, risalendo nettamente nel gradimento globale del pubblico.

Scatti geolocalizzati a Parigi e quasi due milioni di fan raggiunti, un numero decisamente corposo per guardare avanti in futuro. La Salemi è attivissima sul web, le storie e i suoi stati sono tra i più seguiti, il pubblico maschile l’ha sempre ammirata. Dai tempi del festival di Venezia, quando andò in passerella con un abito quanto meno particolare, passando poi le esperienze in tv, dove mostrare il suo personaggio da diva moderna, che spesso ha diviso il pubblico femminile ma ha fatto innamorare quello maschile.