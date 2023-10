Meglio della mamma: Mercedesz Henger super hot

Mercedesz Henger è riuscita nella straordinaria impresa di risultare più bella della mamma Eva: vedere per credere

Mercedesz Henger è bella come la mamma. Le foto che pubblica su Instagram parlano in maniera chiara, da lei ha ereditato probabilmente le qualità migliori. Nessuno avrebbe però potuto mai immaginare che l’avrebbe anche potuta superare, ma una delle sue recenti pubblicazioni ha sfatato immediatamente questo tabù.

Nonostante l’estate sia ormai trascorsa da diverse settimane, almeno ufficiosamente, ci ha tenuto particolarmente a far rialzare le temperature con uno scatto a dir poco magistrale. I fan accorsi in gran numero su Instagram sono letteralmente andati fuori di melone.

Lo scatto che ha pubblicato Mercedesz Henger è un qualcosa di meraviglioso. Figlia della ben più nota Eva Henger è di Riccardo Schicchi, è nata in Ungheria nel 1991. Non solo di pose piccanti la sua carriera si è potuta formare, ma anche di grandi produzioni cinematografiche a cui ha potuto prendere parte. Del 2002 ha avuto l’onore di partecipare ad un cameo (insieme a sua madre) di “Gangs of New York”, film diretto da Martin Scorsese.

La sua carriera ha avuto inizio nel lontano 2002, e ciò la rende di conseguenza una modella navigata in tutto e per tutto. Testimonial calcistica, soubrette, showgirl e chi più ne ha più ne metta. I ruoli che ha potuto svolgere in carriera sono molteplici, e l’avvento dei social per lei non è stato altro che un’ulteriore manna dal cielo.

Le persone che la seguono su Instagram sono tantissime, dato che sono quasi un milione di seguaci. Dal suo profilo possiamo notare – come da titolo – l’ennesimo punto in comune con la madre Eva. Entrambe adorano mettere il loro fisico in bella mostra, e visti i risultati i loro rispettivi fan non possono fare altro che continuare a sperare che tutto prosegua così.

Mercedesz Henger è bellissima: meglio della mamma!

In uno dei suoi ultimi scatti si può percepire molto bene questa sua innata “passione”. Vediamo insieme la foto che ha mandato ai matti migliaia di persone.

Nonostante il clima freddo delle Dolomiti, la bella nonché figlia d’arte Mercedesz non ha lasciato i suoi fan a digiuno. Un corpo sinuoso e abbondante coperto da degli asciugamani che, per quanto sapientemente avvolti, non lasciano di certo spazio all’immaginazione. Ad accompagnare il tutto, una descrizione piuttosto emblematica: “L’acqua non ha effetto sui fiori finti”. Una frase che potrebbe avere tanti significati, ma che non sembra interessare i suoi fan.