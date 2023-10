Stangata Juve, adesso è ufficiale: Allegri sconvolto

Non ci sono buone notizie per la Juventus e per Max Allegri, c’è una situazione che sta trovando sempre più conferme

Un periodo da superare quanto prima per i bianconeri, al di là del pari raggiunto contro l’Atalanta c’è grande preoccupazione in tutto l’ambiente per una situazione che non migliora proprio.

Il campo parla di una Juventus quarta in classifica, che ha saputo tenere la porta inviolata a Bergamo e vuole confermarsi almeno in un piazzamento Champions. La squadra sta facendo crescere i giovani, Max Allegri sa come questa Juve forse più di questo non può fare in campo.

E con ogni probabilità avrà questa rosa sino al termine, forse con qualche altro sacrificio. Quanto matura in casa Juventus non è proprio il massimo, il mister bianconero e tutti i calciatori hanno capito come ci sarà ancora bisogno di stringere i denti e di concentrarsi unicamente sul campo.

Juve, una mazzata per la società

Quanto accade fuori dal campo mostra una situazione non troppo felice, considerando come i problemi siano stati messi un po’ alle spalle. Resta l’attualità che comunque è influenzata da quanto successo, una situazione a non creare tanti sorrisi all’interno dell’ambiente bianconero. Ecco allora come c’è una criticità importante rilevata dal Sole 24 Ore, che riporta come al 30 giugno scorso la Juve aveva debiti netti per 340 milioni di euro.

Una cifra considerevole se la consideriamo anche al lordo, con un indebitamento finanziario di 389 milioni. Tanto basta e avanza, anche a quanti non sono esperti di economia, bilanci e quant’altro, come la situazione in casa bianconera non strappa sorrisi, tutt’altro. I mancati incassi dalla Champions League saranno poi un’altra voce da considerare, quindi per i bianconeri ci sarà ancora da tirare la cinghia nettamente.

La società dovrebbe ricapitalizzare nuovamente per far fronte a tutto questo, non è proprio un momento felicissimo per i colori bianconeri. I tifosi, almeno per un bel po’ di tempo, dovranno guardare i grandi campioni dalla finestra, è semplicemente impensabile fare delle operazioni alla Cristiano Ronaldo (e le conseguenze poi sono state disastrose, in fin dei conti). La nuova Juve si baserà sui giovani e sulle valorizzazioni interne, c’è anche il fronte di chi vorrebbe la cessione della società, già ventilata per altro qualche settimana fa. Cento anni di proprietà per la famiglia Agnelli sono un record difficilmente ripetibile, ma servono probabilmente nuovi stimoli per tutti i tifosi.