Juve, senti l’ex: “Devi fare carte false”

Un grande ex bianconero ha parlato della sua Juve e dell’assoluta priorità in chiave mercato. Ecco le sue dichiarazioni

Non passa giorno che un grande ex Juventus o un tifoso, più o meno Vip, non parli della sua squadra del cuore. E, di questi tempi, non si può negare che siano spesso parole farcite di dolore.

Il momento storico che sta attraversando la Juventus è uno dei più complessi della sua storia. I nove scudetti consecutivi sembrano lontani decenni eppure stiamo parlando soltanto di qualche stagione fa. In pochi anni si è distrutto un giocattolo che sembrava perfetto. Errori marchiani la cui soluzione ha portato a commetterne di ancora più grandi, e gravi. Adesso siamo arrivati alla resa dei conti e John Elkann ha ordinato che i conti ritornino a posto, nel più breve tempo possibile.

Una crisi profonda che richiederà tempo per essere completamente risolta. Occorrerà quella pazienza che è sempre storicamente mancata nella metà bianconera della capitale sabauda. La Juventus deve essere sempre in prima linea, pronta a lottare dalla prima giornata all’ultima per la vittoria finale. Fabrizio Ravanelli, grande ex attaccante della Juventus, vincitore della Champion League del 1996, ha parlato ovviamente di Juve e dell’assoluta priorità in casa bianconera.

Juve, Ravanelli: “Carte false per rinnovo contratto Chiesa”

L’analisi di Fabrizio Ravanelli, ai microfoni di ‘Gol di tacco’, in onda su TvPlay, sul momento attuale della Juventus è partita dalla constatazione più dolorosa ed inevitabile.

“La Juventus è in un momento difficile, è in ricostruzione. E’ veramente dura, deve crescere, ha dei buoni giocatori ma a livello tecnico non è attrezzata come Inter, Milan e Napoli“.

Il carattere può diventare una componente importante per sopperire al deficit qualitativo rispetto alle tre favorite per lo scudetto. Con la Lazio la Juventus ha offerto la sua migliore prestazione ma contro l’Atalanta, secondo l’attaccante umbro, ha sbagliato troppi ultimi passaggi e questo ha complicato tutto in ottica di possibile vittoria.

Qual è la prima cosa che dovrebbe fare la Juventus, ora?: “Fossi nella Juve farei carte false per rinnovare il contratto a Chiesa, è la priorità assoluta. Anche il rinnovo di Rabiot è fondamentale. Non so se Chiesa possa andare in Premier, non tutte le squadre vanno bene. Guardate Pogba al Manchester United“.

Federico Chiesa come pietra angolare sulla quale edificare la nuova Juventus. Per Fabrizio Ravanelli è da lì che la Juventus deve ripartire per costruire una rosa nuovamente competitiva. Ci vorrà del tempo, ma più tardi si inizia…