Manchester City nello sconforto: addio al presidente

Si è spenta, all’età di 79 anni, una figura storica del calcio inglese e in particolare del Manchester City: il cordoglio del club

Tutti conoscono la grandezza, economica e di risultati del campo, del Manchester City in epoca moderna. L’avvento di City Group nel 2011 ha cambiato radicalmente la storia del club: un sodalizio non sempre abituato – per usare un eufemismo – a competere per grandi traguardi e ad alti livelli.

C’è stata solo una piccola parentesi gloriosa, relativamente al periodo post bellico, che ha visto gli Sky Blues primeggiare, anche se per una sola stagione, tra le grandi del calcio britannico. Correva la stagione 1967-68 quando i Citizens, guidati in attacco da un formidabile centravanti, si laurearono per la seconda volta nella loro storia – la prima era stata nel 1936-37 – Campioni d’Inghilterra.

Quel giocatore, che è rimasto in squadra fino al 1974, ha anche vestito la maglia della Nazionale inglese tra il 1968 e il 1972 ma soprattutto, in omaggio alla sua appartenenza alla ‘seconda squadra di Manchester’ – così veniva chiamato il City se paragonato al blasone dei Red Devils – fu presidente del club dal 1994 al 1998. Oggi questa figura leggendaria non c’è più, strappato alla vita da un male incurabile contro il quale lottava ormai da tempo.

“È con la più profonda tristezza e il cuore pesante che annunciamo la scomparsa dell’ex giocatore e presidente del Manchester City Francis Lee. Tutti al Manchester City vogliono inviare le loro condoglianze agli amici e alla famiglia di Francis in questo momento molto difficile“, si legge in un tweet ufficiale che la società Manchester City ha pubblicato per onorare la memoria di Francis Lee, scomparso all’età di 79 anni.

It is with the deepest sadness and heaviest of hearts we announce the passing of former Manchester City player and Chairman Francis Lee.

Everyone at Manchester City would like to send their condolences to the friends and family of Francis at this very difficult time.

— Manchester City (@ManCity) October 2, 2023