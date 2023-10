Del Piero diventa Ds: ritrova un ex Juventus

Alessandro Del Piero è pronto a sbarcare nel mondo del calcio con un nuovo ruolo a sorpresa. Diventerà direttore sportivo, ecco dove andrà

Accostato da tanti anni nell’organigramma della Juventus, Del Piero ora è pronto a vestire i panni del Ds di un club prestigoso venuto alla ribalta negli ultimi mesi. Una notizia che è diventata virale nelle ultime ore con l’indiscrezione davvero decisiva per mettersi subito all’opera in questo nuovo ruolo insolito.

Il suo addio alla Juventus da calciatore non è stato dei migliori. Dopo tanti anni di successo in maglia bianconera, è arrivata la separazione gestita come sempre non nel migliore dei modi. Negli ultimi mesi è stato anche ad un passo dalla società bianconera con la notizia che aveva mandato in estasi i tifosi della Juventus, che l’ha sempre ammirato sempre come un vero e campione in campo e fuori. Le sue gesta sono sempre attuali nella mente e nel cuore dei sostenitori bianconeri.

Del Piero, l’addio è stato decisivo: ora tornerà Ds

A breve potrebbe arrivare così l’annuncio ufficiale davvero a sorpresa. Del Piero potrebbe firmare il suo nuovo contratto, per la prima volta come direttore sportivo per portare in alto il prestigioso club venuto alla ribalta da pochi mesi per un motivo particolare.

Come svelato da Fieldleague1 su Twitter, Alessandro Del Piero è ad un passo nell’essere annunciato come direttore sportivo dell’Al Nassr. Proprio il club in cui è diventato protagonista l’ex bianconero, Cristiano Ronaldo, che ha fatto da apripista nel mondo arabo. Nella sessione estiva di calciomercato sono arrivati numerosi campioni, come Benzema e Neymar su tutti, che hanno voluto seguire le orme del campione portoghese.

Un momento decisivo per mettere nero su bianco sul suo nuovo contratto con la prima esperienza da direttore sportivo. Il calcio arabo è diventato di dominio internazionale con tante stelle mondiali che si sono avvicinati ad un nuovo stile di vita. La Seri A ha perso tanti campioni, come Brozovic e Milinkovic-Savic, che hanno voluto provare così una nuova esperienza entusiasmante.

Del Piero è pronto a sbarcare nuovamente nel mondo del calcio dopo averlo visto soltanto da spettatore e da commentatore tecnico a Sky Sport. Negli ultimi anni ha investito anche parecchio nel mondo della ristorazione aprendo vari locali in America. Ora per lui una nuova esperienza da urlo proprio in Arabia Saudita dopo aver vissuto gli ultimi mesi da calciatore tra Australia ed India.