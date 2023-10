Grave infortunio muscolare: torna nel 2024

Un problema in più per un club che lotta al vertice, l’infortunio è stato confermato mettendo in difficoltà la squadra

Salterà sicuramente l’incontro del weekend, da valutare poi quanto accadrà prossimamente col rischio di una ricaduta che potrebbe anche farlo tornare in campo direttamente nel 2024.

Situazione da prendere con le molle, proprio perché il ruolo è abbastanza delicato e le alternative scarseggiano. Per le squadre al vertice, il ko di un big è sempre un motivo di allarme, considerando come spesso sono proprio i leader a portare punti pesanti.

In questo caso, poi, si vede tutta la sostanza in un campo di un calciatore che in Italia ha trovato la sua dimensione, dando sempre il massimo in campo. E, proprio nei minuti di recupero dell’ultimo match, ha avvertito un problema nemmeno tanto trascurabile per il futuro.

La situazione è stata analizzata nelle scorse ore, di certo la preoccupazione continua per i tifosi, che temono di non vederlo in campo per lungo tempo. Quanto rilevato da una parte induce a un relativo ottimismo, dall’altra invece alla prudenza, non bisognerà affrettare i tempi e valutare così con calma il recupero. Il problema arriva dalla Serie B, uno dei migliori elementi è andato ko: Jesse Joronen del Venezia.

Joronen ko, Venezia nei guai

Il finlandese era praticamente crollato a terra dopo l’ultimo rinvio in campo contro il Modena. Un problema che ha messo in allarme i lagunari, da quest’anno in piena bagarre promozione e con il portiere spesso protagonista in campo. il rischio è sino a due mesi di stop per lo stiramento all’adduttore sinistro, che lo metterà fuori causa per le prossime gare di campionato, impedendogli anche la convocazione con la sua Finlandia.

Joronen, portato in Italia qualche stagione fa dal Brescia di Cellino, si è rivelato un elemento importante per la squadra veneta, che ha cambiato marcia con Paolo Vanoli. Il progetto multietnico del club sta prendendo forma, dopo aver raggiunto una promozione in Serie A qualche stagione fa il Venezia potrebbe anche ripetersi grazie a risultati importanti e a leader di un certo peso. Come Joronen, che per due mesi sarà fuori però, dopo aver giocato otto gare e incassato sei gol, mostrandosi come uno dei portieri più affidabili della categoria. Partendo dal big match casalingo contro il Parma, al suo posto spazio per Grandi o Bertinato.