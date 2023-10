Zendaya da sogno: tutto aperto, scollatura infinita

Zendaya è una grandissima star del cinema, ma anche un’icona di stile come poche altre al mondo in questo momento. E queste foto lo confermano

Ha 27 anni, ma è una star internazionale da quando ne aveva appena 17, grazie al suo ruolo nella serie tv Disney ‘A tutto ritmo’ e all’album musicale pubblicato subito dopo. Zendaya è ormai un’icona per le giovanissime, oltre che un’attrice molto apprezzata e una delle donne più belle del mondo. Siamo abituati generalmente a vederla al cinema, ma anche su Instagram vi possiamo assicurare che la star americana lascia davvero a bocca aperta.

Zendaya Maree Stoermer Coleman, questo il suo nome completo, è nota soprattutto per il suo ruolo di protagonista femminile nella saga di Spider-Man. Saga in cui ha conosciuto Tom Holland, l’attore inglese con cui oggi ha una solida e molto chiacchierata relazione, e che un po’ l’ha pure introdotta al mondo del calcio. Tom Holland è infatti un tifoso sfegatato del Tottenham, e qualche tempo fa è andato a incontrare i suoi beniamini, portando la compagna con sé.

Nel frattempo, però, la carriera dell’attrice classe 1997 originaria di Oakland, in California, procede a gonfie vele. In questi anni ha infatti raccolto un successo sempre maggiore sul grande schermo, sia con progetti più commerciali come ‘The Greatest Showman’ (2017) che con film più autoriali come ‘Malcolm & Marie’ (2021). Oltre ovviamente al successo in tv, grazie al suo ruolo nell’acclamata serie prodotta dalla HBO ‘Euphoria’.

Splende sempre di più la stella di Zendaya: eleganza sexy nelle ultime foto

Non è un segreto che l’attrice di Spider-Man sia tra le donne più belle del mondo, e che universalmente sia considerata un simbolo di eleganza e stile. Le ultime foto pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale non fanno che confermarlo. Zendaya indossa un body di Louis Vuitton color panna, che ne mette in risalto il fisico, grazie a una profonda scollatura frontale, uno stile d’abbigliamento spesso mostrato dall’attrice statunitense.

Sempre in equilibrio tra sensualità pure e stile inconfondibile, la star hollywoodiana non finisce mai di sorprendere per la sua bellezza. E se Instagram non vi basta, sappiate che sta per tornare nelle sale con due pellicole molto attese. Nel corso del 2024 la vedremo nella seconda parte del kolossal fantascientifico ‘Dune’, e poi anche nel nuovo film di Luca Guadagnino, ‘Challengers’. Non resta che gustarsi i trailer e prepararsi ad andare al cinema.