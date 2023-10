Intimo piccante e nient’altro: Carolina Stramare hot

La vincitrice del Concorso Miss Italia 2019 fa impazzire i fans con una foto scattata pr conto di ua grande azienda di cui è testimonial

Altro che Martina Colombari. Altro che Danny Mendez. Per molti appassionati del genere è lei, Carolina Stramare, la più bella Miss Italia di sempre. Vincitrice del famoso concorso nel 2019, in un’edizione che ha visto anche la partecipazione di Susanna Giovanardi, la tennista strappata al campo da gioco e prestata alla luce dei riflettori grazie alla sua esplosività, la nativa di Genova è abituata a fare il pieno di consensi.

Già protagonista di una cmapagna globale per la casa automobilistica Alfa Romeo, con cui ha dato il via alla lunga schiera di collaborazioni che la vedono tanto testimonial quanto ambassador vera e propria, la 24enne può vantarsi di aver sfilato e di essere stata al centro di lanci di nuovi prodotti sul mercato, per giganti quali Paul Marciano, Philipp Plein, Colmar e Tezenis.

La bella Carolina non si è fatta mancare davvero nulla, nonostante un episodio sfortunato che l’ha vista rinunciare, per seri motivi familiari, alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2021. Un vero peccato, soprattutto per il pubblico, che già sognava di ammirarla in bikini striminziti dalle spiagge dell’Honduras. Poco male. La modella, nota tifosa della Juventus, ha continuato ad alzare il suo livello di popolarità. Nonché la temperatura dei social, grazie a delle condivisioni da urlo.



Carolina Stramare, l’effetto ‘vedo non vedo’ manda in tilt il web

Già accreditata di piccanti liason con l’ex portiere dell’Inter Ionut Radu, e con un certo Dusan Vlahovic, nella scorsa estate Carolina è uscita allo scoperto sui suoi account social ufficializzando di fatto la sua relazione con Pietro Pellegri, attaccante del Torino nonché ex enfant prodige del calcio italiano all’epoca del giovanissimo esordio , a 15 anni e 280 giorni, in Serie A.

L’ancor 22enne calciatore è indubbiamente uno degli uomini più invidiati d’Italia: la bellezza di Carolina è da urlo, come dimostrano gli ultimi shooting che la modella ha condiviso su Instagram.

In completo intimo nero di pizzo, in un trionfo di ‘vedo non vedo’ che ha scatenato dei commenti spesso ai limiti del ‘ban’, la conturbante genovese ha fatto ancora una volta il pieno di like. La sua avvenenza, già mostrata in tante altre cartoline condivise su Instagram, la pone ai vertici della piramide della bellezza. Italiana e non solo.

Lo sguardo magnetico accompagnato ad un fisico da urlo e ad una naturale predispozione per l’obiettivo della macchina fotografica l’hanno resa una delle donne più desiderate del web. E ci mancherebbe pure.