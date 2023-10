Lutto in Serie A, il messaggio straziante

Uno dei calciatori più in vista del nostro campionato fa i conti con una perdita dolorosa: il messaggio della moglie commuove tutti

Se il buongiorno si vede dal mattino, si è subito capito che la stagione 2023/24 sarebbe stata diversa, per Andrea Belotti. L’ex capitano del Torino, arrivato a Trigoria nell’estate del 2022, aveva incredibilmente concluso lo scorso campionato senza alcuna rete all’attivo. Quasi inverosimile per uno che, con la maglia granata sulle spalle, era andato in doppia cifra in Serie A per sei stagioni consecutive, dal 2015 al 2021.

Chiuso l’annus horribilis con le sole soddisfazioni personali arrivate dalla Coppa Italia – un gol, peraltro ininfluente, contro la Cremonese – e dalle tre segnature in 14 gettoni totali in Europa League- il bomber di Calcinate è stato, prima dell’arrivo di Sardar Azmoun e soprattutto di Romelu Lukaku, il solo terminale offensivo a disposizione di José Mourinho. Tormando a quel famoso ‘buongiorno’, il ‘Gallo ha cantato in effetti di prima mattina, realizzando subito una doppietta nella prima di campionato contro la Salernitana.

Il già citato approdo di Big Rom nella Capitle ha evidentemente tolto un po’ di minuti e di spazio in campo all’attaccante, che però nell recentissima gara europea contro il Servette ha dimostrato di esserci. Altra doppietta, e tanto lavoro utile per la squadra e per il possente centravanti belga. La serata dell’Olimpico non sarà però ricordata con gioia da Belotti, visto che poco prima della gara la sua famiglia – la moglie Giorgia Duro e le sue due figlie – è tornata in quel di Palermo, scossa da un grave lutto.

Lutto in casa Belotti, emozionante messaggio della moglie

“Una persona di famiglia ci ha lasciato a causa di un male infame che la perseguitava da un po’ di tempo. Ciao zia Silvana, se è vero che soffre chi rimane e non chi va via, spero che adesso ogni tuo dolore si sia alleviato. Ci mancherai, anzi ci manchi già troppo. Buon viaggio”. Questo lo straziante messaggio che la consorte dell’attaccante giallorosso ha affidato al suo profilo Instagram per commemorare una figura molto presente nella vita della coppia.

La grande professionalità che ha sempre contraddistinto Belotti ha consentito al calciatore di non farsi condizionare da una notizia arrivata qualche ora prima del fischio d’inizio del match. Le prossime ore, anzi i prossimi giorni,non saranno facili a casa Belotti.

Gli obblighi professionali potrebbero causare una lontananza che in questo momento il centravanti vorrebbe annullare. Alle volte, a dispetto di ciò che molti pensano superficialmente, la vita del calciatore può comportare anche delle dolorose rinunce. E delle strazianti decisioni.