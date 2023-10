Ha stregato il Milan: il dopo Giroud è già scelto

Il Milan avrebbe già individuato il calciatore che dovrà sostituire Giroud quando il francese lascerà il club: la scelta è stata fatta, rossoneri stregati

Il Milan sembra aver individuato il calciatore che dovrà sostituire Olivier Giroud non appena il francese deciderà di lasciare il club rossonero. La carta d’identità inizia a farsi sentire per il classe 1986. E come plausibile quest’anno è gestito da Pioli molto di più rispetto quanto succedeva gli anni scorsi.

Resta un grandissimo lusso e soprattutto l’attaccante titolare del Milan, capace di numeri impressionanti anche a 37 anni. Però è anche giusto che il club rossonero decida di guardarsi intorno alla ricerca del post Giroud.

Il francese non si è dimostrato protagonista solo in attacco ma anche tra i pali, dopo la prova contro il Genoa in cui ha sostituito Maignan negli attimi finali del convulso match di ‘Marassi’. Il protagonista del sabato rossonero è stato lui, festeggiato dai compagni al termine dell’incontro. Milan che grazie a questi tre punti vola al primo posto in classifica in solitaria.

Se il Milan domina la serie A e andrà alla sosta guardando tutti dall’alto al basso lo deve anche al pareggio dell’Inter contro il Bologna. E dunque ai felsinei e soprattutto a Joshua Zirkzee, autore del gol del pari per i rossoblù. Proprio lui sarebbe finito prepotentemente nel mirino della dirigenza meneghina. Zirkzee a sostituire Giroud, dunque, dopo che i due sono stati i grandi protagonisti dell’ultimo sabato di serie A.

Ha stregato il Milan, il dopo Giroud si chiama Zirkzee

La società rossonera è rimasta letteralmente stregata dal talento del Bologna, promosso titolare in rossoblù da Thiago Motta dopo la partenza di Arnautovic. Doveva arrivare un’altra punta, invece i felsinei hanno deciso di puntare tutto sull’ex Parma. Il tecnico lo punzecchia e riprende varie volte nelle interviste ma ha anche asserito di conoscere le sue enormi potenzialità. Proprio per questo ne ha fatto il perno del suo Bologna, affidandogli l’attacco. E contro l’Inter ha dimostrato il perché.

Il Milan lo segue e in estate potrebbe affondare il colpo, soprattutto in caso di probabile addio di Giroud. A quel punto per il Bologna non resterebbe che provare a chiedere quanto più possibile per questo talento dal futuro radioso davanti. Difficilmente il club felsineo potrebbe far di più per trattenere l’attaccante.

