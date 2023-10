Juventus, Vlahovic ‘finanzia’ il colpo: Milan ko

Un fine settimana denso di situazioni che hanno impresso una svolta alla stagione della Juventus. Una svolta che presto porterà conseguenze concrete

Venerdì è stata una giornata contrassegnata da eventi che potrebbero segnare un nuovo inizio della stagione della Juventus.

L’esito delle contro-analisi di Paul Pogba hanno confermato la sua positività, al di là che si sia trattato davvero di testosterone o di altra sostanza vietata. Pertanto resta da trovare una soluzione congiunta con il giocatore per risolvere questa amara vicenda. Per la Juventus il pensiero supplementare di trovare un sostituto di qualità di Pogba. Quasi simultaneamente si è svolto il CDA della Juventus che, tra le altre cose, ha approvato un nuovo aumento di capitale di 200 milioni.

Importante perché mostra, ancora una volta, come la famiglia Agnelli-Elkann non abbia alcuna volontà di lasciare la Juventus e poi perché rappresenta una boccata di ossigeno ai malandati conti bianconeri. Questo, però, non vuol significare che la Juventus a gennaio investirà somme ingenti sul mercato. Sarà importante vedere quale sarà la posizione in classifica della squadra di Allegri. Se sarà in lotta per il titolo un ulteriore tassello potrebbe essere aggiunto alla rosa altrimenti si penserà al nuovo progetto, magari con un tecnico diverso, da far partire in estate.

Juventus Vlahovic ‘finanzia’ il colpo David

Gennaio o giugno che sia, Cristiano Giuntoli sembra già avere idee precise su dove intervenire per migliorare la Juventus. L’aumento di capitale permette, perlomeno, di operare com meno stress dovuto alla necessità di cedere assolutamente prima di poter acquistare.

Gli obiettivi da centrare il direttore tecnico bianconero li ha chiari in testa e per l’attacco il nome sembra essere solo e soltanto quello di Jonathan David, attaccante canadese, classe 2000, che milita nel Lilla, in Ligue 1. Profilo ambito da diversi top club europei, Milan incluso, e che pertanto rappresenta un obiettivo non facile da raggiungere. Ma non impossibile, soprattutto se si hanno i denari per accontentare le importanti richieste del club transalpino.

La chiave di Giuntoli per arrivare a David è Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo, anche alla luce del buon inizio di stagione in maglia bianconera, ha sempre un ottimo mercato in Premier League e per una cifra tra i 60 e i 70 milioni di euro potrebbe lasciare la Juventus. Il dirigente bianconero ha dichiarato come la scorsa estate la Juventus avrebbe considerato la cessione di Vlahovic nel caso in cui le fossero recapitate delle offerte congrue.

Le offerte congrue non sono arrivate, ma qualora arrivassero il sostituto è già pronto: Jonathan David.