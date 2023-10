Diletta bollente: zoom inevitabile, curve pericolose

Diletta Leotta è senza ombra di dubbio una delle conduttrici sportive più apprezzate dal pubblico. Bellezza con pochi uguali che mette in mostra in ogni singolo scatto condiviso sui social

Diletta Leotta continua ad ammaliare il pubblico sui social network, grazie a degli scatti dove mette in risalto un fisico da urlo e delle forme a dir poco esagerate.

La carriera nel mondo della televisione per Diletta parte nel lontano 2008, quando inizia a lavorare per una trasmissione calcistica su Antenna Sicilia. Nel 2011 riesce ad approdare a Mediaset, dove conduce ‘Il compleanno di La5’, per poi approdare nel 2012 a Sky meteo 24.

La vera svolta, però, arriva proprio grazie a Sky, che per la stagione 2015/2016 le affida la conduzione di ‘Sky Serie B’ oltre che uno speciale sugli europei 2016. Conclusa questa avventura passa a DAZN, diventando di fatto il volto principale grazie anche a trasmissioni come ‘Diletta Gol’ e ‘Linea Diletta’.

Sentimentalmente è legata al portiere del Newcastle Loris Karius. La coppia pochi mesi fa ha dato alla luce una bambina di nome Aria, nata il 16 agosto proprio come mamma Diletta. La conduttrice oggi è molto attiva sui social, dove manda in estasi tutto il pubblico con degli scatti che definire roventi è riduttivo. Oggi la conduttrice giornalista, senza dubbio tra le più belle del panorama televisivo italiano, è vicina ai 9 milioni di follower.

Diletta Leotta esagerata: lato B da urlo e fan in estasi

Oltre alla competenza che dimostra di avere a livello calcistico, il merito di questa svolta sul web va soprattutto ad una bellezza con pochi eguali, che la conduttrice siciliana mette in evidenza in ogni singolo scatto postato. L’ultimo contenuto caricato, come prevedibile, non ha fatto eccezione, con i follower che non hanno potuto far altro che restare senza fiato.

Nello scatto in questione possiamo ammirarla con indosso un pantaloncino corto e un top entrambi di colore nero. Oltre ad un fisico statuario, a catturare l’attenzione del pubblico sono delle forme esplosive, con il lato B messo in bella mostra dall’obiettivo della fotocamera. Il contenuto ha fatto il pieno di like, con i follower che si sono scatenati nei commenti per farle sentire tutto l’apprezzamento possibile. Diletta ha voglia di stupire sempre di più, con scatti che, ve lo assicuriamo, vi lasceranno decisamente senza fiato. E anche senza parole…