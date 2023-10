Arbitro Sacchi nella bufera, Melissa Satta non tende la mano: cartellino rosso

La bella conduttrice prende una decisa posizione sull’episodio di Lecce che ha scatenato infinite polemiche

Una partita come le altre. Un pareggio che tutto sommato non ha scontentato le due squadre, all’interno di una gara che ha visto 24 falli con 5 cartellini gialli. Un match di ordinaria amministrazione per Juan Luca Sacchi, il fischietto di Macerata preposto alla direzione dell’incontro tra Lecce e Sassuolo, che nella serata di venerdì 6 ottobre si sono sfidati al ‘Via del Mare’.

Nessuna protesta veemente in campo, nessuna dichiarazione al vetriolo per un rigore negato o per un’espulsione inventata. Già, ma allora perché il nome di Sacchi è ora sulla bocca di tutti? ‘Colpa’ delle telecamere di Sky Sport, che nel tunnel di ingresso al campo, dove giocatori, arbitro ed assistenti attendono prima di entrare sul terreno di gioco, è accaduto un episodio che non smette di far discutere.

E sul quale è intervenuta, dall’alto della sua passione per il gioco e onorando l’attenzione che sempre dimostra di avere sull’argomento ‘sessismo’, addirittura Melissa Satta. Ma facciamo un passo indietro, per capire cosa si vede nel video diventato virale.

Dopo aver salutato il capitano del Sassuolo Ferrari, il fischietto si stava avvicinando a Strefezza, colui che porta la fascia al braccio nella compagine giallorossa, per fare lo stesso. Sulla strada, complicei gli spazi davvero ristretti, Sacchi ha incrociato la mano tesa, in segno di saluto, che la sua assistente donna Francesca Di Monte, guardalinee internazionale della sezione di Chieti, gli aveva porto.

Melissa Satta non perdona Sacchi: la richiesta shock

Le telecamere hanno immortalato la scena in cui Sacchi salta – apparentemente di proposito – il saluto con Di Monte. Andando direttamente dal calciatore del Lecce, rimasto apparentemente sorpreso da quanto appena visto. La stessa guardalinee mostra sul viso un sorriso tra lo sdegnato e l’ironico, confermando di fatto un certo stato di disagio.

Nonostante l’AIA abbia con decisione, attraverso un comunicato, smentito che si sia trattato di un episodio di discrminazione sessuale, il designatore Rocchi ha deciso di fermare l’arbitro per un turno. Delegittimando di fatto la versione ‘edulcorata’ che dell’episodio avevano fornito le istituzioni arbitrali.

Alla notizia del ‘fermo’ per un turno, Melissa Satta ha reagito con una storia Instagram il cui contenuto è eloquente. “Sospensione meritata…speriamo per sempre e non solo per poche giornate“, si legge sull’account social della popolarissima conduttrice. Non sono certamente ore facili per il 38enne marchigiano, investito da una bufera mediatica per un gesto che, francamente, si sarebbe anche potuto risparmiare.