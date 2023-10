La Roma ormai è accerchiata: Pinto perde il derby

Il portoghese deve fronteggiare situazioni complicate non solo interne allo spogliatoio della squadra ma anche inerenti a sviluppi di mercato che si fanno difficoltosi.

“Come rispondi alla sfida nella seconda metà determinerà ciò che diventi dopo la partita. Sia che tu sia un vincitore o un perdente”. La celebre frase dell’ex giocatore di american football Lou Holtz descrive alla perfezione la situazione che sta vivendo ora l’attuale direttore sportivo della società capitolina.

Anche lo Sporting Lisbona è alla ricerca di Marcos Leonardo. La squadra portoghese, acerrima rivale del Benfica per il quale ha lavorato Tiago Pinto che quindi vive il tutto come personalissimo derby, ha accelerato su colui che, ad oggi, è anche un obiettivo della Roma.

Marcos Leonardo continua ad essere uno dei giocatori più richiesti nel mercato dei trasferimenti calcistici. Anche se la finestra di compravendita è attualmente chiusa in Europa e non riaprirà sino a gennaio, è già ora uno dei profili più ricercati tra i maggiori club del vecchio continente.

Va sottolineato che già da tempo questo calciatore è uno dei brasiliani dati per certi come prossimi ad arrivare in Europa. Ora è emerso un nuovo offerente, pronto a ‘papparselo’ in un sol boccone manco fosse un piatto di canestrelli al ragù, vale a dire lo Sporting CP, che sta cercando di accaparrarsi le sue prestazioni.

Marcos Leonardo potrebbe giocare nello Sporting CP, non nella Roma

La prima punta verdeoro ha siglato il gol del sorpasso, per il definitivo 2 a 1 nella sfida in trasferta di campionato contro il Palmeiras.

Il suo Santos si è così accaparrato tre punti fondamentali, mentre Marcos Leonardo è salito a dodici gol segnati consolidandosi come capocannoniere della sua squadra nella stagione corrente. È andato in gol nelle ultime tre vittorie consecutive, divenendo elemento imprescindibile per il team che sta tentando di salvarsi in tutti i modi dalla retrocessione.

Il centravanti è arrivato a 53 gol su 157 partite disputate con la camiseta paulista. Ora è entrato nelle primissime cinquanta posizioni nella classifica cannonieri all time del Santos. Ed è per questo che la lista dei club interessati a questo attaccante ventenne si allunga con il passare dei giorni.

È importante sottolineare che il campionato brasiliano non è ancora terminato, ma Leonardo sembra già pronto per affrontare un nuovo banco di prova, con il Portogallo che rappresenterebbe per lui una tappa interessante.

Marcos Leonardo ha un contratto in essere con questa realtà polisportiva del Santos fino al 2026. Ma, visto che sono tante le pretendenti che lo vogliono, i sudamericani aspettano che possa presto lanciarsi in una nuova avventura. Non sarà un’operazione semplice, ma i portoghesi potrebbero tentare questo trasferimento che gli interessa.