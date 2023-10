Mourinho e la Roma nei guai: servono 42 milioni subito

La Roma dovrà sborsare 42 milioni di euro per non rischiare di ritrovarsi con un grosso problema: Mourinho proprio non se l’aspettava

L’impatto di Romelu Lukaku con la nuova realtà romanista è stato senza dubbio molto positivo. L’attaccante belga ha già messo a segno 7 reti in altrettante gare (5 in Serie A e 2 in Europa League) confermando la bontà dell’operazione messa a segno dalla dirigenza giallorossa. Lukaku è arrivato in prestito dal Chelsea negli ultimi giorni di mercato, consentendo a Mourinho di poter finalmente disporre di quel bomber che lo Special One aveva chiesto per tutta l’estate.

Da quando è arrivato Lukaku, la Roma sta tentando una complicata risalita verso i piani alti della classifica dopo una difficile partenza. Anche per questo motivo i tifosi romanisti sperano che l’ex Inter possa indossare la maglia giallorossa ancora per molto tempo. Tuttavia le notizie che arrivano da Londra non sembrano essere molto positive per la Roma.

I londinesi, infatti, hanno deciso di stabilire il prezzo di Romelu Lukaku così da informare la Roma e anche altri possibili acquirenti. I Blues hanno infatti comunicato che l’attaccante belga ha un valore di 42 milioni di euro: in questo modo il Chelsea ha tenuto a sottolineare la propria volontà di cedere definitivamente il giocatore.

Lukaku, il Chelsea fissa il prezzo del cartellino: Roma al bivio

Una mossa che non sorprende, dato che l’esperienza di Lukaku al Chelsea è stata davvero avara di soddisfazioni. In più, dal giorno dell’arrivo di Mauricio Pochettino come nuovo tecnico dei londinesi Lukaku è praticamente fuori dai piani del club. Dopo alcune trattative in estate, tra cui un lungo tira e molla con la Juventus (che aveva proposto uno scambio con Vlahovic), Lukaku è arrivato alla Roma in prestito e si è finora reso protagonista di prestazioni di grande livello, guadagnandosi gli elogi e il sostegno da parte dei tifosi romanisti.

Per acquistare definitivamente il belga serviranno circa 42 milioni di euro. Tutto sommato una cifra nemmeno così elevata, se si pensa che il Chelsea ha pagato per lui più di 110 milioni di euro nel 2021.

Alla Roma l’ex nerazzurro ha ritrovato grande forma e fiducia, ma per farlo rimanere nella Capitale il club giallorosso dovrà essere disposto a fare un investimento importante. Al momento il futuro di Romelu Lukaku resta incerto, in attesa di capire cosa vorranno fare i Friedkin.