Caso scommesse, l’indagine si allarga: spuntano nuovi giocatori

La procura di Torino ha fatto notificare un primo avviso di garanzia nei confronti dei calciatori Sandro Tonali e Niccolò Zaniolo. Ma la lista è ben più lunga

Tutto è partito da un’inchiesta sulle scommesse illecite, emersa allo scoperto nel momento in cui il giocatore della Juventus Nicolò Fagioli ha deciso preventivamente di autodenunciarsi alla FIGC, al fine di chiarire la propria posizione a riguardo e ridurre di conseguenza un’eventuale sanzione a suo carico.

Le immagini in questi giorni le abbiamo viste più o meno tutti, da video in televisione o su facebook, sino a finire ai reel di Instagram: a Tonali e Zaniolo l’atto della procura è stato recapitato dai carabinieri direttamente a Coverciano, nel ritiro della Nazionale.

La Nazionale Italiana di calcio sta infatti preparando le gare di qualificazione ai campionati europei 2024 che si disputeranno in Germania. In questi giorni gli azzurri sono chiamati ad affrontare Malta e Inghilterra per consolidare la propria posizione all’interno della classifica del girone e staccare l’Ucraina appaiata a sette punti.

Tonali e Zaniolo, rispettivamente tesserati di Newcastle United e Aston Villa (squadra della città di Birmingham), hanno abbandonato il suddetto ritiro dopo che i carabinieri hanno sequestrato i loro smartphone per approfondire le indagini. I due sarebbero ritenuti non nelle condizioni psicologiche idonee per affrontare i match in programma.

Ora, questa è solo la punta dell’iceberg. Siamo ben lontani dal raschiare il fondo del barile, dal finire il paiolo di canestrelli al ragù. I nomi coinvolti, tutti di primissimo piano, sembrano essere molti di più e stanno circolando sul web. Lazio, Roma, Sassuolo ma anche Inter, per concludere con Frosinone e Cremonese. A rischiare sarebbero in parecchi, ma non è questo il punto…

Le squadre coinvolte: trema più di mezza Serie A

Il discorso va affrontato su un altro piano: nel momento in cui il giornalismo confonde il racconto con l’esaltazione, l’analisi con l’autocompiacimento, la cronaca con la tifoseria vuol dire che ci troviamo dinnanzi ad un problema di dimensioni considerevoli. Il problema riguarda il rapporto che intercorre tra il singolo giornalista e la sua professione, ma si riflette in un danno consistente per il lettore o per il telespettatore.

Condire queste notizie alludendo a tutti i soldi che guadagnano i soggetti in questione è un approccio superficiale e miope. Non solo: è completamente sbagliato da una prospettiva psicologica. Risulta però estremamente popolare quindi viene più o meno adottato dai vari media poiché utile ad alimentare rabbia sociale e necessità di rivalsa in coloro che quei soldi non li guadagneranno mai.

Perciò risulta del tutto stuccevole questa sorta di ‘caccia all’uomo’ volta a sapere quanto prima tutti i nomi coinvolti. Queste persone facoltose e abbienti che scommettono sono mosse da tutt’altro che la ricerca del profitto. Un calciatore di questi livelli non scommette per guadagnare. La ragione può essere la ludopatia, ma anche la ricerca di adrenalina e dell’autoaffermazione. Aspetti ora come ora del tutto assenti dalle narrazioni giornalistiche, assenti dai commenti indignati, assenti dovunque.