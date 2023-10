“Still summer”: Incardona atomica, foto da urlo

Eleonora Incardona in una estate fuori stagione, splendida come non mai: la showgirl siciliana accende i fan con gli ultimi scatti

Il mondo del calcio, lo sappiamo, è sempre più contornato da bellezze mozzafiato, che contribuiscono a rendere lo spettacolo indimenticabile. Un tocco di fascino femminile è sempre cosa gradita e in questo senso Eleonora Incardona è in grado di elargirne quantità considerevoli.

Ormai, la ragusana classe 1991 non ha più bisogno di presentazioni, per quanto il suo volto sta diventando una costante in occasione di tutti i principali appuntamenti sportivi. Grande appassionata, non manca mai alle principali kermesse, che sia per motivi di lavoro o di piacere, e i suoi scatti negli stadi sono un cult a cui non si può più rinunciare.

La 32enne è una delle star indiscusse a San Siro, dove praticamente ogni settimana ci onora della sua presenza. Quest’anno, la vedremo ancora più spesso, dato il suo ingresso nella famiglia di DAZN. Eleonora è impegnata nei sondaggi presso i tifosi, con scommesse a tema e ci descrive con classe ed eleganza l’atmosfera attorno ai principali big match. Ovviamente, con lei nei paraggi, diventa tutto immediatamente più bello e seducente. La modella e showgirl sa sempre come incantare i tantissimi ammiratori, un pubblico in costante crescita specialmente quest’anno. Su Instagram, i suoi fan sono più di 900 mila e di questo passo raggiungerà presto quota un milione, entrando definitivamente nell’Olimpo delle più belle del web.

Eleonora Incardona, la maglietta è come se non ci fosse: così anche un caffè al bar diventa speciale

L’estate appena trascorsa ha visto Eleonora dare il meglio con una lunga serie di immagini balneari che non potevano non lasciare il segno. Prospettive in costume spettacolari, esaltando la sua silhouette slanciata e dalle curve prorompenti. Ma anche adesso, siamo in grado di apprezzarle in tutta la loro magia.

Eleonora si gode le ultime giornate di sole, in un autunno che sta proponendo temperature ancora molto calde. L’atmosfera con lei, se possibile, diventa ancora più rovente. Basta guardare cosa è in grado di fare con questi scatti ravvicinati, con una maglietta dalle trasparenze semplicemente illegali. Al di sotto, un lato A cullato da un intimo pazzesco. Il tutto, ovviamente, salutato in trionfo dagli ammiratori, che la riempiono di complimenti, messaggi e like come se non ci fosse un domani.