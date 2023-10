Napoli: addio Conte, si punta tutto sull’ex Juventus

Dopo il rifiuto di Antonio Conte al Napoli, il patron Aurelio De Laurentiis potrebbe puntare su un altro ex Juventus: ecco di chi si tratta

Aurelio De Laurentiis ci ha provato davvero. Il patron del Napoli avrebbe voluto esonerare subito Rudi Garcia e prendere al posto del tecnico francese Antonio Conte. L’allenatore salentino ed il numero uno del club campano vantano un ottimo rapporto da diverso tempo e tra di loro si registra un buon feeling. Nonostante ciò, Conte ha comunque preferito declinare l’offerta ricevuta dalla società partenopea.

Il motivo è da ricondurre ad una questione di carattere personale. Non è un problema di soldi, dato che De Laurentiis garantirebbe all’ex Inter e Chelsea lo stipendio da lui richiesto. Inoltre, il trainer classe ’69 (54 anni compiuti lo scorso 31 luglio) apprezza il progetto Napoli, ma probabilmente vuole evitare di firmare un contratto ad annata sportiva in corso.

Col Tottenham è andata così ed è rimasto pesantemente scottato. L’idea è concedersi altri mesi di pausa, aspettando con calma la prossima estate. A quel punto, presumibilmente, Conte sarà pronto per rimettersi in pista come si deve e non è da escludere che si riapra la pista Napoli.

Nel frattempo, De Laurentiis si è recato a Castel Volturno per assistere all’allenamento dei calciatori azzurri. Il presidente romano ha sfruttato l’occasione per parlare faccia a faccia insieme a Rudi Garcia e chiarire il proprio punto di vista. Garcia avrà ancora la fiducia da parte della società campana, ma nelle settimane a venire sarà sotto osservazione.

Il futuro del tecnico transalpino, infatti, appare ancora in bilico, sebbene De Laurentiis non sia riuscito a convincere Conte. Se la situazione non dovesse migliorare drasticamente in termini di prestazioni e risultati, Garcia potrebbe ugualmente ricevere il benservito.

Napoli, l’ex Juventus per il dopo Garcia: la pista prende quota

E allo stato attuale delle cose, il nome più caldo per la panchina partenopea in ottica sostituto sarebbe quello di Igor Tudor. L’ex Juventus conosce abbastanza bene il campionato di Serie A e presenta delle qualità fuori dal comune. Non a caso, si è distinto positivamente pure alla guida del Marsiglia in Ligue 1.

In Italia ricoprì il ruolo del vice di Pirlo alla ‘Vecchia Signora’, prima di sposare il progetto Verona. Tudor pare che abbia già detto sì all’ipotesi di un trasferimento all’ombra del Vesuvio. Il tecnico croato, dal canto suo, sarebbe entusiasta di poter tornare a lavorare in Serie A collaborando con una big italiana.

Ma i tifosi, neanche a dirlo, si aspettano un profilo di maggior prestigio, per quanto Tudor sia comunque riconosciuto da parecchi esperti e non come un’ottima opzione. Di certo, però, il passato bianconero del classe ’78 non aiuterebbe. I dubbi non mancano, la palla passerà a De Laurentiis al momento più opportuno. Ora avanti con Garcia.