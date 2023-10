Jerome Boateng è pronto alla Serie A: lo vuole una big del campionato

La società ha bisogno di un nuovo centrale: idea Jerome Boateng, svincolato e pronto a rimettersi in gioco

Jerome Boateng ne ha passate di tutti i colori durante l’ultimo anno. Dopo aver giocato due anni all’Olimpyque Lione, con risultati peraltro non proprio indimenticabili, l’ex difensore del Bayern Monaco ha voglia di rimettersi in gioco e di tornare a essere al centro di un progetto tecnico che gli possa garantire minutaggio e continuità.

Nell’ultimo periodo aveva tentato, con scarso successo, di tornare tra le fila del suo amato Bayern Monaco, club con cui ha giocato per dieci anni consecutivi dal 2011 al 2021. Tuttavia, dopo un periodo di prova fatto di allenamenti presso il centro sportivo dei bavaresi, sotto gli occhi severi di mister Tuchel, il Bayern ha deciso di dargli il benservito.

La società inizialmente gli aveva dato un’opportunità di mettersi in mostra, vista l’emergenza difensiva con cui sta facendo i conti, ma alla fine lo ha giudicato non idoneo.

È stata una mazzata clamorosa per lui che voleva senza alcun dubbio tornare a giocare all’Allianz Arena. Di recente si era parlato di un possibile interessamento da parte di un club greco – non specificato da Sky Deutschland che aveva rilanciato la notizia- ma ora la Serie A potrebbe diventare la sua prossima tappa. O quantomeno questa è la sua speranza.

Roma, emergenza difesa: occasione Boateng

Jerome Boateng si sarebbe offerto alla Roma contattando il general manager Thiago Pinto. La squadra di Mourinho necessita di un restyling in difesa: non solo gli infortuni di Chris Smalling e Diego Llorente (entrambi sono ai box da più di un mese), ma il tecnico portoghese dovrà fare i conti anche con l’assenza di Evan N’Dicka a causa della Coppa d’Africa.

Quindi c’è bisogno per forza di cose di un nuovo difensore e l’ex Bayern e Lione potrebbe fare al caso della Roma. Ma la trattativa è tutt’altro che semplice e scontata in quanto il centrale tedesco vorrebbe non solo un contratto importante – la Roma non potrebbe permettersi di spendere più di tanto per un calciatore a conti fatti potenzialmente non titolare – ma anche un certo minutaggio nel corso della stagione. Boateng insomma vuole giocare da protagonista e non da comprimario.

L’ipotesi Boateng rimane allettante per la Roma ma durante il prossimo mercato invernale qualche altro nome potrebbe prendere il posto del tedesco. Gli altri profili in questo momento sondati per la difesa sono quelli di Oumar Solet, Shkodran Mustafi e Phil Jones.