Calciomercato, colpo Milan: arriva a gennaio dalla Germania

Il Milan continua a monitorare il fronte calciomercato. Nuove idee già per gennaio anticipando le big d’Europa: colpo da urlo, ecco chi è

La società rossonera intende pensare in grande per arrivare ad essere un punto di riferimento nel calcio che conta. La rete fitta di osservatori è arrivata nuovamente in Germania dopo il colpo Thiaw: ora l’affare si farà anche a gennaio sorprendendo tutti.

Dopo una rivoluzione a livello societaria e una serie di acquisti importanti, il Milan vorrebbe così chiudere nuovi affari in ottica futura. Il metodo Moneyball è stato discusso anche nelle ultime settimane con l’analisi dati e video davvero in maniera scientifica. Lo stesso patron rossonero, Gerry Cardinale, ha svelato che non è l’unico modo per arrivare a chiudere nuovi colpi. Ora il Milan vuole continuare a chiudere colpi super interessanti in vista della prossima stagione, ma a sorpresa potrebbe arrivare già a gennaio.

Calciomercato Milan, nuovo affare a gennaio: chiusura immediata

Ora un nuovo possibile colpo in casa rossonera investendo milioni in ottica futura. Nel database della dirigenza del Milan continuano ad essere presenti giovani centrocampisti pronti ad essere utili già per Stefano Pioli facendo la spola tra Primavera e Prima squadra.

Come svelato da Sky Sport, il Milan vorrebbe chiudere l’affare del centrocampista tedesco, Assan Ouedraogo, in forza allo Schalke 04. Già in estate c’è stato un forte interessamento, ma ora potrebbe arrivare o a gennaio o nella prossima estate. La sua clausola si aggira intorno ai 20 milioni di euro e ci sarà già un incontro tra le parti nei prossimi giorni. Sulle sue tracce c’è il forte interessamento di BayernMonaco e Lipsia, sempre molto attivi sul fronte calciomercato per i talenti tedeschi.

Il Milan è sempre molto attivo sul fronte calciomercato per andare così a competere con le altre big d’Europa: uno sguardo totale ai talenti in circolazione che sono pronti al grande salto a livello internazionale. Buone notizie provenienti dalla Germania per mettere a segno l’ennesimo colpo del nuovo corso di Moncada e D’Ottavio.

Un momento decisivo per andare così a puntellare la rosa di Stefano Pioli già altamente competitiva per riuscire a strappare giovani talenti dagli altri top club europei. Il Milan intende fare la voce grossa nel calcio che conta dopo anni totalmente bui sotto ogni punto di vista. La svolta decisiva è arrivata.