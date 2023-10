“Ecco cosa mi ha detto Corona”: la giornalista svela tutto in tv

Sta per scoccare l’ora delle rivelazioni definitive di Fabrizio Corona circa il caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano, a dare alcune anticipazioni è Nunzia de Girolamo

Il caso scommesse che sta sconvolgendo il calcio italiano con tanto di giocatori raggiunti da avvisi di garanzia direttamente a Coverciano sta per arrivare verso il suo punto più alto. Questa sera nel programma di Rai 3 Avanti Popolo condotto da Nunzia de Girolamo, Fabrizio Corona rivelerà tutte le indiscrezioni in suo possesso sul caso. Intanto ai microfoni di Tv Play, la giornalista ha dato qualche anticipazione sul contenuto dell’intervista.

La bomba è scoppiata poco più di una settimana fa con Fagioli che si è autodenunciato alla Procura della Repubblica di Torino per aver scommesso e giocato d’azzardo nonostante il divieto che vige per tutti i calciatori professionisti e dilettanti.

Il giovane bianconero, accompagnato dai suoi agenti e dai suoi legali, ha spiegato di essere affetto da ludopatia e ha collaborato ampiamente con gli inquirenti tanto che già in queste ore si vocifera di un possibile patteggiamento del giocatore in vista di uno sconto di pena.

Sono poi iniziate a circolare una serie di altre voci capeggiate da quella predominante di Fabrizio Corona che tramite i suoi canali social ha pian piano comunicato tutti i dettagli della sua inchiesta sulle scommesse tra i calciatori italiani.

Tutte le anticipazioni di Nunzia de Girolamo

Dopo aver tirato fuori i nomi di Tonali e Zaniolo, raggiunti da avvisi di garanzia direttamente in quel di Coverciano mentre erano in ritiro con la nazionale di Spalletti, le sue rivelazioni sono terminate con l’annuncio di una verità definitiva in arrivo nella serata di martedì 17 ottobre all’interno del programma Avanti Popolo condotto da Nunzia de Girolamo.

La notizia ha fatto scalpore, sia tra chi è in trepidante attesa delle ultime notizie sul caso e su tutti gli ulteriori dettagli in mano a Fabrizio Corona, ma anche tra chi nei palazzi del potere si è iniziato a chiedere quanto sia costata questa esclusiva al servizio pubblico.

Proprio per rispondere al quesito culminato in una interrogazione parlamentare che si terrà in questa settimana, la conduttrice del programma di Rai 3 ha parlato ai microfoni di Tv Play rivelando alcuni particolari in anteprima sulla puntata di questa sera.

“Nessuno di questi ragazzi si vendeva le partite. Ci terrò a sottolinearlo questa sera perché è anche giusto che la gente che ama il calcio e sostiene con grande passione la squadra del cuore sappia che tutti i ragazzi in ballo sono ludopatici ma non si sono venduti le partite. Corona verrà qui per dare delle notizie che interessano alle persone, in perfetta coerenza con il nome del nostro programma. In passato ha sbagliato e ha pagato, in questa occasione ha portato avanti un’inchiesta giornalistica ed è giusto per il popolo che gli si dia voce. Oltre a parlare di queste cose nell’interrogazione parlamentare, forse bisognerebbe chiedersi anche perché è arrivata prima la giustizia sportiva di quella ordinaria su questo caso e se le pene sono effettivamente deterrenti”.